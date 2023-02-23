疫情｜梁萬年：疫情已基本結束 中疾控：發現7宗XBB.1.5本土感染

國務院聯防聯控機制今日舉行就「鞏固疫情防控重大成果」有關情況舉行記者會，席間國家衛健委疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年表示，中國在新冠病毒疫情防控上取得重大的決定性勝利，「可以說這個疫情已經基本結束」。

梁萬年：尚有零星感染 不能說疫情完全結束

梁萬年表示，雖然疫情已基本結束，「但也不能說是完全結束」，因為尚有零星、局部感染。梁萬年又指，「決定性勝利」意味中國已經經受住這一波疫情的衝擊和考驗，建立了較好的人群免疫屏障，而作為一個人口大國，中國成功走出新冠大流行，「我們創造了一個典範」。

國家疾控局監測預警司司長楊峰亦指出，去年11月以來，經全國上下共同努力，在短時間內實現疫情防控平穩轉段，2億多人得到診治，近80萬重症患者得到有效救治，新冠死亡率保持在全球最低水平，且農曆新年假期未因人員大規模流動導致疫情大範圍傳播擴散，「取得疫情防控重大決定性勝利，創造了人類文明史上人口大國成功走出疫情大流行的奇跡」。

國家疾控局促鞏固住來之不易的防控成果

不過，楊峰強調，全球疫情仍在流行，病毒仍在不斷變種，各地各部門要繼續做好新階段疫情防控各項工作，提倡民眾繼續保持良好衛生習慣，「堅決鞏固住來之不易的防控成果」。

另外，中國疾控中心傳防處研究員常昭瑞表示，自今年1月8日以來，已通過監測發現7宗由輸入個案引起的本土關聯XBB.1.5個案，患者為核心密切接觸者，而經詳細的流行病學調查、相關密接人員健康檢測及專家研判，沒有再發現感染個案。