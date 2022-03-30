疫情｜河北廊坊安次區下令撲殺患者所養動物 網民大怒：強制進屋殺家人？

江西上饒去年11月有防疫人員在民眾於酒店隔離期間，到其住所打死其飼養的哥基狗，引來全國唾罵，未料相隔不到半年，河北廊坊安次區新冠疫情防控工作領導小組辦公室昨突然下發《關於迅速開展陽性患者戶內豢養動物撲殺工作的緊急通知》，要求各部門要「迅速、堅決、果斷、徹底、盡快」撲殺陽性患者住所內飼養的動物，以「確保群眾返家安全」，強調「對有動物但未進行撲殺的陽性患者戶，堅決不允許返家居住」。

安次區農業部門：收到通知 未開始執行

該份「紅頭文件」昨日在社交平台瘋傳，內地「澎湃新聞」引述安次區農業農村局辦公室工作人員證實收到有關通知，「但還沒開始執行」。內地網民對於通知內容大為憤怒，稱「這跟動物保護沒任何關係，養的寵物是個人財產，進屋殺掉個人財產就是有問題。更何況大部分養寵物的人視自己的寵物為家人，你強制進屋殺家人？」、「我沒有養寵物，但我理解寵物對於主人的意義。確診者配合防疫，而她們視為家人的寵物卻被無情撲殺，這種簡單粗暴的殺害行為簡直是往她們心上捅刀子」。

還有較為極端的網民揚言，「不只是你們廊坊，全中國養寵家庭從江西上饒那次開始已經神經高度緊張，如果你們敢陽奉陰違，那我們不會再主動配合防疫，大家一起毀滅！你們就是歷史的罪人！」有網民就表示，「如果真的有必要，沒有這麼多人反對，但是迄今為止，還沒有任何科學表明動物會傳染給人」、「現在讓人們恐懼的已經不是病毒了，而是比病毒更毒的一些魔鬼」。有網民更質疑已有動物被撲殺，「剛剛看到兩張圖，不知道真假」。

安次區防控辦致歉 撤回撲殺患者所養動物通知

安次區防控辦今日發文致歉，強調相關撲殺工作尚未展開，在廣大熱心市民提醒、建議後認真研究，「發現此項政策確有不妥之處，現已將該通知收回，並停止實施」。安次區防控辦又稱，下一步會對相關工作制定更加嚴謹科學的措施，妥善處置後續問題。不少網民隨即要求追究相關措施制定者的責任，稱「請追責，不是第一次了，希望給個態度@人民日報」。