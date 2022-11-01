疫情｜河南內蒙古強調不能無差別封控：讓城市逐漸恢復活力

內地新冠肺炎疫情持續反彈，昨日新增2,719宗本土感染，其中廣東佔最多有700宗，另新疆403宗、福建205宗、黑龍江189宗、內蒙古165宗、青海128宗、河南104宗等，北京和上海則分別有23及4宗。 內蒙古及河南政府強調「精準防控」 「澎湃新聞」報道，內蒙古、河南相繼強調疫情防控的精準性，其中內蒙古自治區黨委書記孫紹騁周日主持防疫會議，部署9項近期重點工作，包括「科學精準管控社會面，嚴格落實疫情防控政策，該管的堅決管住、該放的有序放開，劃定風險區域要精準到樓棟，不能因為出現一兩個病例就封住整個社區，不能無差別無休止地管控和限制，讓城市逐漸恢復活力」。 河南省長王凱則在昨日的防疫會議上，強調要盡快撲滅當前部分區域的規模性疫情，並要「堅持重點區域分級防控、重點人員分類施策、重點場所嚴格管控，做到該管的堅決管住、該放的有序放開。科學精準劃定風險區，不能因為有個別疫情燃點就長期無差別封控整個社區，讓城市逐漸恢復活力」。

不少內地網民表示，「贊同，把生活還給我們吧」、「敢於擔當，好領導，說得好，不能無差別防控」、「堅決支持這種正確態度，真正為人民著想為國家著想」。但也有網民認為，「他說話沒我社區門口的紅馬甲(工作人員)說話管用」、「感覺說的和做的不一致，不知是失控了，還是為了安慰安慰大家」。 鄭州富士康員工：傳園區要做「躺平試驗區」掀恐慌 另外，王凱又提到，要「壓實企業防疫主體責任，加強在崗員工生活保障，及時做好返鄉人員點對點管理服務，防止疫情擴散外溢」。內地「第一財經」昨日專訪化名「王海」的「鄭州富士康某生產線基層管理者」。王海透露，鄭州富士康大批員工強行離開廠區，徒步回鄉，主要因為上周六「工人圈子裡有傳言說園區即將封鎖，這裡要變成『躺平試驗區』」，引起恐慌，「覺得如果不跑就沒時間了」。



鄭州富士康員工以為疫情仍像武漢當年會死人 王海又指，另一個原因是有傳言指，被集中隔離的員工快測兩次都陰性後，直接回廠區上班，但實際上是被送回宿舍內的「緩衝區」。王海表示，上述傳言導致員工相當恐慌，認為很大機會受感染，又不完全了解新冠病毒情況，「認為感染了之後會像2020年年初武漢感染新冠的人一樣，不僅很難受、留下後遺症，甚至可能死亡」，加上一些員工情緒爆發的短片經抖音和微信群組傳播，「一些原本沒想走的人，也在不完全知道事實的情況下跟著走了」。 王海直言，網上關於員工物資短缺的情況確實存在，但一日三餐「一直沒問題」，只是被送到集中隔離點第一天「後勤可能沒跟上」。王海並透露，自己負責的車間有一千多人，除了受感染及密切接觸而被隔離的人，以及回鄉或留在宿舍沒上班的，「目前留在車間工作的有五六百人」，對產能影響很大，「只能達到原來目標的50%左右」。