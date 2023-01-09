疫情｜河南感染率近九成 省政府：已順利渡過疫情高峰

河南省政府今日上午舉行疫情記者會，截至本月6日，全省新冠病毒感染率達到89%，其中城市89.1%、農村88.9%。根據官方統計數據，河南截至2021年底常住人口為9,883萬人，意味今波疫情河南有8,796萬人受感染。

記者會又指出，從發燒門診數據來看，去年12月19日就診人數達到高峰，之後持續下降，「綜合研判認為，我省已順利渡過疫情高峰，實現平穩有序轉段」，預計到本月底，每日新增感染人數將維持在較低水平。

至於河南流行的新冠病毒株，主要為Omicron BA.5.2，佔94.5%，其次是BF.7，佔4.4%，還有BA.5.2.20佔1.1%。河南省疾病預防控制中心主任郝義彬表示，暫未發現新變種病毒，「陽康」後3至6個月內再次感染的可能性較小。

阿玆夫定片納入醫保 真實生物：降價心甘情願

此外，由河南「真實生物」研發的新冠口服藥「阿玆夫定片」，與國家醫療保障局談判成功，納入國家醫保藥品目錄。真實生物副總裁劉勇表示，談判過程心甘情願，已做好充份降價準備，參與醫保談判目的也是為了讓更多民眾用得起這款藥。輝瑞新冠口服藥Paxlovid則因報價過高，談判未能成功。同期另一款經談判成功納入醫保的新冠治療藥物為「清肺排毒顆粒」。

河南省疫情記者會提到，真實生物已委託生產商及原料藥企24小時滿負荷生產，節假日不停工，目前已累計發出853萬人份阿茲夫定片成品，庫存207萬人份。

內地增14171宗確診 多3死

內地昨新增14,171宗確診，浙江佔最多有4,220宗，其次是廣西1,854宗、廣東1,738宗、江蘇1,091宗，福建、雲南、安徽等地各有數百宗，河南則有181宗，北京、上海分別有228及10宗；新增3宗死亡個案，2宗來自黑龍江、1宗來自雲南。