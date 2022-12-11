疫情｜浙江湖北等地提倡全民戴口罩 個別地區警告不戴或「依法追究責任」

內地「新十條」優化防疫措施落實後，浙江多地近日號召「全民科學戴口罩」，呼籲「做自己健康第一責任人」，其中紹興嵊州市、金華蘭溪市還警告，如因無戴口罩而造成疫情傳播擴散或其他嚴重後果，將依法追究責任。

內地傳媒報道，浙江金華、溫州、紹興等城市都有地區於上周五、六相繼發出通告，要求從事醫療衛生、進口冷鏈食品等重點崗位、單位從業人員，上班期間口罩必須「應戴盡戴」；普通民眾進入醫療機構、乘搭電梯、處於人潮密集的室外場所時，以及參加各類培訓、會議、考試等聚集性活動時出現鼻咽不適、咳嗽及發燒等症狀時，都應該「凡進必戴」。通告還表示，在跨地區公共交通工具上，或醫院等環境使用過的口罩，不建議重複使用，並呼籲民眾將戴口罩當成「一種義務」，當作「日常生活標配」。

貴州遵義：口罩雖小 能顯文明

湖北黃石市、安徽無為市、貴州遵義市今日(11日)亦呼籲全民戴口罩，保護個人、家庭健康和幫助社會防疫，包括在公共場所全程戴口罩，其中遵義相關通告還有句口號：「口罩雖薄，能抗疾病；口罩雖小，能顯文明；口罩雖輕，能顯關心。」

國務院聯防聯控機制《新型冠狀病毒肺炎防控方案(第九版)》，倡導公眾遵守國家衛健委《公民防疫基本行為準則》(下稱《準則》)，堅持勤洗手、戴口罩、常通風、公筷制、「一米線」、咳嗽禮儀、清潔消毒等良好衛生習慣和合理膳食、適量運動等健康生活方式，自覺提高健康素養和自我防護能力。該《準則》則提到，搭電梯時、乘坐公共交通工具時、進入人員密集的公共場所時，應佩戴口罩；出現發燒、乾咳、乏力、咽痛等症狀時，就醫時，建議佩戴醫用外科口罩或以上級別口罩。口罩需及時更換，每個口罩累計佩戴時間不超過8小時。

網民：可以學香港 不戴口罩罰款

微博有網民建議，「可以學學香港，不戴口罩罰款」，但亦有人認為，「香港不戴口罩罰5000，內地要是這樣會被罵吧？」又稱「本來就應該科普如何防護，而不是宣傳新冠是小感冒」、「其他可以放開，但口罩還是要戴，你可以有自由但要害別人那就是你的錯了」。有網民就表示，「看看多年來治理室內二手煙的成效，就大致明白了。有的領導至今認為我戴口罩與他談話是不敬」。還有網民質疑，「既然感染難以避免，這樣做的意義是甚麼呢？」