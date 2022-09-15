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2022-09-15 18:58:12

疫情｜海南三亞「解封」 結束40天靜態管理 劃5片區「人車不跨片區、不出三亞」

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海南三亞今日「解封」，小區打開封控閘門。(南海網) 海南三亞今日「解封」，小朋友出街「放電」。(南海網) 海南三亞今日「解封」，民眾到超市採購生活物資。(南海網) 海南三亞今日「解封」，私家車、的士重現街頭。(南海網) 海南三亞今日「解封」，街坊超市開門。(南海網) 海南三亞今日「解封」，民眾紛紛出行。(南海網) 海南三亞今日「解封」，有外國遊客向鏡頭舉起勝利手勢。(南海網)

海南三亞連續2天無新增新冠肺炎感染個案，當地今日中午起「解封」，解除持續40天的全域臨時靜態管理，開放超市、商場、理髮店、食肆等經營場所及室外公共，准許恢復外賣、速遞經營，以及恢復巴士、的士、私家車、網約車等正常通行，逐步恢復正常生產生活秩序。

進入社區須持48小時核酸陰性證明

不過，全市食肆繼續禁止堂食，室內密閉經營場所如戲院、酒吧、卡拉OK等暫不開放，農貿市場、漁業生產亦暫不恢復。社區出入檢查站保留，所有人須持48小時內核酸陰性證明通行，並要掃地點碼、量體溫；進入各類公共場所及乘搭公共交通工具，亦須持48小時內核酸陰性證明，復工首日則須持24小時內核酸陰性證明。

全市民眾包括遊客更要每兩天做一次核酸檢測；社區防控、速遞外賣、商場超市、交通運輸、景區景點、酒店、地盤工人等23類重點場所重點單位重點人員，更要「每天一檢」。

進入三亞須持48小時核酸陰性證明

全市更劃分為5個片區，所有人和車不跨片區、不出三亞，其他市縣民眾進入三亞，須持48小時內核酸陰性證明。

另外，內地昨新增949宗本土感染，貴州佔最多有307宗，其次是四川243宗、西藏110宗等，廣東亦有9宗，北京2宗。台灣今日新增45,269宗本土確診、57死。

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