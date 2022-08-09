疫情｜海南增471宗感染 省委書記要求周五前「社會面清零」

另一邊廂，西藏打破920天「零新增」紀錄，昨日新增22宗感染，包括1宗確診及21宗無症狀，其中18宗在拉薩發現。拉薩市應對新冠肺炎疫情防控工作領導小組表示，引起今波疫情的是Omicron BA.2.76，流行病學調查及環境採樣結果均顯示為輸入性疫情，特點包括家庭聚集發病。該小組呼籲當地民眾和遊客共同防控，減少不必要的外出及到密閉場所，避免乘搭公共交通工具，在公共場所與他人保持1米以上社交距離。

海南疫情仍在快速上升，昨日新增471宗本土個案，包括300宗確診及171宗無症狀感染。本月1日以來，海南累計1,859宗感染，當中1,546宗都來自三亞。海南省委書記沈曉明昨晚強調，全省上下要堅定信心，直面困難，明確目標，本周五前實現「社會面清零」。

新疆BA.5.2疫情10天420宗感染

新疆疫情持續，昨新增146宗無症狀感染，自上月30日伊犁州報告首宗感染以來，累計420宗，波及伊犁州、塔城、喀什、博州、阿克蘇、哈密、烏魯木齊等地，而個案都集中於伊犁州。

新疆政府指，今波疫情由BA.5.2引起，初步確定為境外輸入。根據當地旅遊統計大數據平台監測統計，上月30日至本月7日，共接待遊客約882萬人次，日均接待98萬人次。

新疆對滯留遊客分類管理

新疆政府昨表示，已對遊客作出分類管理，未到過中、高風險區，非密接、非次密接，健康碼為綠碼的遊客，可以48小時內2次核酸檢測陰性報告離開；到過中、高風險區或為密接、次密接，健康碼為紅碼或黃碼的遊客則需隔離管控，符合要求後方獲安排離開。新疆政府又要求各酒店民宿，若遊客因疫情而退款，不得以各類名義拒絕，必須無條件全額退款；涉疫地區的酒店、民宿等，則要將房價下調至成本價，減輕遊客經濟壓力。

內地整體疫情方面，昨日新增828宗本土感染，包括350宗確診及478宗無症狀，海南佔最多，其次是新疆；廣東亦有25宗確診及13宗無症狀。