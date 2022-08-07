疫情｜海南新疫情過千人感染 全省強檢 三亞封城

海南新冠肺炎本土疫情持續擴大，今日零時至中午12時再多182宗感染，自上周一以來累計1,140宗，其中827宗為確診個案，313宗為無症狀感染，絕大部分個案都集中於三亞市。海南全省今日開始全民核酸檢測，省長馮飛表示，要做好打疫情防控大仗的準備，「堅決打贏這場大仗硬仗」。
三亞所有社區小區封閉式管理
三亞昨早6時起「封城」，全市實行「臨時全域靜態管理」，除保障社會基本運行服務、疫情防控及緊急特殊情況外，全市限制人員流動；所有社區(村、居)、小區、企業事業單位實行封閉式管理，居民原則上居家，非必要不出門、不流動、不聚集；公共交通全面暫停。受波及的陵水縣、儋州市、萬寧市等亦陸續實行臨時全域靜態管理。由於三亞今波疫情還傳播至重慶和廣東，三亞全市上周四零時升級管控，要求進入機場必須持有48小時內兩次核酸檢測陰性證明。
三亞逾8萬遊客滯留 做7天「風險排查」
時值暑假旅遊旺季，熱門旅遊地點三亞正有大批遊客享受假期，許多原定上周四或五離開的遊客都未能成行，要改訂昨日的班機。然而，海南省防疫指揮部要求，昨晚6時起，所有身處三亞或上月23日以來曾去三亞的民眾「暫不離島」，完成7天風險排查(第1、2、3、5、7天核酸陰性)並經評估後，方可離開海南島。三亞政府估計，有八萬多名遊客滯留三亞，當中約3.2萬人滯留在酒店。
乘客「禁飛令」前順利登機 結果還是無得飛
內地傳媒報道，昨日臨近中午已有不少航班被「截停」，其中有上海遊客昨凌晨趕往機場，順利登上當日上午11時15分起飛的班機，但起飛時間不斷延後，最終到下午2時左右，全機二百多人被要求落機。還有原定昨午離開三亞的上海遊客見防控措施升級，於是退票欲訂更早的航班，但只得昨早11時每位1.2萬元(人民幣，下同)的商務客位有位。該名遊客忍痛搶票並順利登機後，結果也是與前述遊客一樣，被要求全機乘客落機。
三亞機場今日關閉 全部航班取消
報道指，三亞機場昨日截至下午2時共有40個航班起飛，但之後再無起飛航班，連原定降落的航班亦中途折返；三亞機場今日關閉，所有航班取消。鐵路部門昨晚起禁售三亞地區車票，所有列車在三亞地區只落客不上客。
政府要求讓滯留遊客「半價續住」 遊客斥酒店坐地起價
對於大量遊客滯留，三亞政府要求，酒店必須為滯留遊客提供「半價續住」優惠，但不少遊客不滿酒店「坐地起價」，指酒店的半價並不是基於他們預訂酒店時的優惠價格，而是按正常門市價格來計算，又認為健身室、泳池等設施暫停開放，服務低於正常標準，房價亦應降低。其中一間酒店原先優惠價格為每晚1,543元，門市價格為2,400元，半價即1,200元，多住7天即是要花8,400元。
內地「每日經濟新聞」昨引述三亞市旅遊和文化廣電體育局工作人員指，續住半價優惠應該基於遊客原先預訂的價格，而非按照門市價格。三亞旅遊酒店行業協會今日發布「致三亞旅遊酒店行業的倡議書」，呼籲酒店讓遊客按原先預定房價的半價續住，對新入住遊客則要基於攜程官網公布最低房價給予半價優惠，以「患難見真情」共同維護三亞良好的旅遊形象。
三亞疫情病毒株為BA.5.1.3 源頭或為越南漁民
至於今次疫情源頭，三亞疫情防控指揮部上周四指，經專家分析，可能是本土漁民與境外漁民交易漁獲時受到感染，回到三亞崖州中心漁港將漁獲賣給魚販和遊客時，再將病毒傳播開去。指揮中心又指出，今波疫情是由Omicron BA.5.1.3引起，為內地首次驗出這款新冠變種病毒株。今波疫情首名感染者為崖州中心漁港一名魚販。
目前是南海休漁期，正常所有海南漁民都回港休漁，但不少漁民為了超高利潤，慣常在休漁期出公海與越南等境外漁民非法交易漁獲。有分析以此結合越南最近流行BA.5.1病毒株估計，三亞今波疫情源頭或為越南漁民。
內地昨日全日新增736宗本土感染，包括337宗確診、399宗無症狀感染，海南佔最多，分別有297及186宗，其次是浙江，分別3宗及69宗；廣東亦分別有12宗及5宗。台灣今日新增21,771本土確診、42死。