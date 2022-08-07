疫情｜海南新疫情過千人感染 全省強檢 三亞封城

海南新冠肺炎本土疫情持續擴大，今日零時至中午12時再多182宗感染，自上周一以來累計1,140宗，其中827宗為確診個案，313宗為無症狀感染，絕大部分個案都集中於三亞市。海南全省今日開始全民核酸檢測，省長馮飛表示，要做好打疫情防控大仗的準備，「堅決打贏這場大仗硬仗」。

三亞所有社區小區封閉式管理

三亞昨早6時起「封城」，全市實行「臨時全域靜態管理」，除保障社會基本運行服務、疫情防控及緊急特殊情況外，全市限制人員流動；所有社區(村、居)、小區、企業事業單位實行封閉式管理，居民原則上居家，非必要不出門、不流動、不聚集；公共交通全面暫停。受波及的陵水縣、儋州市、萬寧市等亦陸續實行臨時全域靜態管理。由於三亞今波疫情還傳播至重慶和廣東，三亞全市上周四零時升級管控，要求進入機場必須持有48小時內兩次核酸檢測陰性證明。

三亞逾8萬遊客滯留 做7天「風險排查」

時值暑假旅遊旺季，熱門旅遊地點三亞正有大批遊客享受假期，許多原定上周四或五離開的遊客都未能成行，要改訂昨日的班機。然而，海南省防疫指揮部要求，昨晚6時起，所有身處三亞或上月23日以來曾去三亞的民眾「暫不離島」，完成7天風險排查(第1、2、3、5、7天核酸陰性)並經評估後，方可離開海南島。三亞政府估計，有八萬多名遊客滯留三亞，當中約3.2萬人滯留在酒店。

乘客「禁飛令」前順利登機 結果還是無得飛

內地傳媒報道，昨日臨近中午已有不少航班被「截停」，其中有上海遊客昨凌晨趕往機場，順利登上當日上午11時15分起飛的班機，但起飛時間不斷延後，最終到下午2時左右，全機二百多人被要求落機。還有原定昨午離開三亞的上海遊客見防控措施升級，於是退票欲訂更早的航班，但只得昨早11時每位1.2萬元(人民幣，下同)的商務客位有位。該名遊客忍痛搶票並順利登機後，結果也是與前述遊客一樣，被要求全機乘客落機。

三亞機場今日關閉 全部航班取消

報道指，三亞機場昨日截至下午2時共有40個航班起飛，但之後再無起飛航班，連原定降落的航班亦中途折返；三亞機場今日關閉，所有航班取消。鐵路部門昨晚起禁售三亞地區車票，所有列車在三亞地區只落客不上客。