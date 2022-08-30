疫情｜深圳首現BF.15變種病毒 福田羅湖等4區臨時管控4天

內地昨日新增1,717宗新冠肺炎本土感染，西藏仍然佔最多，有694宗，其次是四川276宗、青海105宗，海南、廣東亦分別有92及36宗。廣東深圳疫情升溫，廣東36宗新增個案中，深圳佔35宗，而且首次發現Omicron BF.15變種病毒株，為BA.5.2.1的子分支，傳播速度更快。為嚴控疫情傳播風險，福田區、羅湖區、龍崗區昨起臨時管控4天，龍華區亦自今日零時起臨時管控至周五午夜。

深圳疫情｜不排除由境外輸入引發 深圳市疫情防控指揮部表示，市疾控中心對當地本月23日以來所有感染個案進行病毒基因排序分析，結果發現大多數個案都感染BF.15，是深圳首次發現此變種病毒株；另部分個案感染BA.5.2、BA.5.2.1及BA.2.2。上述個案感染的病毒株，與境外報告的部分病毒株高度同源，不排除個案由境外輸入引發本土感染的可能。 深圳疫情｜防疫指揮部要求「以快制勝」 深圳市疫情防控指揮部指出，今波疫情患者感染的主要是隱匿性及傳播力更強的BA.5進化分支，加上當前國內外疫情延宕反復，導致深圳面臨本土疫情反彈、境外疫情倒灌、國內中高風險地區輸入的三種風險挑戰，未來一段時間將是深圳防疫壓力最大、風險最高、形勢最嚴峻時期，要「以快制勝」，迅速撲滅本土疫情。

深圳疫情｜深圳地鐵關閉29個車站 深圳地鐵昨起陸續關閉29個車站，包括華強北站、國貿站、布吉站等，其中9個轉線車站今日中午恢復轉線服務，但乘客不得出入車站，其他車站列車繼續「飛站」，恢復時間另行通知。