疫情｜港大學者金冬雁：Omicron專攻擊具新冠免疫力人士

內地放寬防疫措施後，愈來愈多人受到感染。香港大學李嘉誠醫學院生物化學系教授、病毒學家金冬雁近日接受「鳳凰衛視」專訪時直言，最後可能每個人都會感染Omicron，只是時間遲早的問題。金冬雁還指出，根據研究，Omicron專找有新冠免疫力人士去攻擊，曾經感染、打過疫苗，均屬有免疫力。

金冬雁：與Delta比拼 Omicron變弱但無懼免疫力

金冬雁表示，早前與袁國勇教授及其他團隊一起研究，比較Delta和Omicron這兩種變種病毒，發現Omicron是在跟Delta「比拼」，「專找有免疫力的人去攻擊」。金冬雁解釋，「德爾塔(Delta)在從來沒有感染過的人、從來沒有打過疫苗的人裡頭，是能把奧密克戒(Omicron)比下去的。奧密克戒為了躲避人體的免疫力……因為你過去感染過了、你打過疫苗，就有一個免疫力在這，它就要躲避這個免疫力，它就改變自己。這些改變實際是使它的複製能力差一些、致病性減弱一些」，而Omicron未來只有兩種可能：愈來愈弱或保持穩定。

「奧密克戎專攻對新冠有免疫力的人」成微博熱搜第一

「奧密克戎專攻對新冠有免疫力的人」這個話題瞬間成為微博熱搜第一，網民紛紛質疑，「那意思是疫苗也接種錯啦？」、「意思我沒有陽是我免疫力太差？不理解」、「免疫逃逸？被這個專家說的打了疫苗更易感染？」、「之前專家還讓提高免疫力呢」。

有網民就表示，「他意思是病毒喜歡攻擊打過疫苗的。我確實沒打疫苗，到現在也沒感染，總感覺怪怪的」、「我就是那個沒打疫苗，周圍人都陽了，我正常去醫院這個毒圈，又在外面吃飯，還沒陽」、「我爸因身體原因未接種疫苗，只是發燒了一晚上就好了」。也有網民稱，「我沒打疫苗……我高燒了4.5天，真是折磨死我了，現在退燒了渾身疼，尤其後背，像被人踩了很多腳一樣」。

網民：如果不打疫苗 優勢毒株仍是Delta

一些網民則點出重點，稱「如果大家都不打疫苗，那麼新冠優勢毒株不會是奧密克戎，仍然是德爾塔」、「意思就是，奧密克戎是在有抗體的環境中變異出來的，所以天然就對有抗體的身體有吸附力，沒抗體它反而不知道怎麼進來了」。

大陸增3049宗本土確診 台灣增19051宗

根據國家衛健委公布，大陸昨新增3,049宗新冠肺炎本土確診，廣東佔最多有1,171宗，其次是北京544宗，重慶、上海則有204及108宗，江西、福建、雲南、湖南、黑龍江等地都有個案。台灣方面，今日新增19,051宗本土確診、27宗死亡。