疫情｜澳門今波疫情增至170人確診 29個10混1樣本呈陽性 (持續更新)

【17:33更新】澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心表示，截至今日(24日)下午3時，合共發現170名核酸陽性人士，包括106女64男，年齡介乎8個月至89歲。在170人中，41人有症狀，列為確診病例患者，129人暫無症狀，列為無症狀感染者。另外，根據流行病學調查，當局正跟進5,867人。至於全民核檢已採樣567,642人次，其中353,945人次已有檢測結果，呈陰性；今次全民核酸檢測累計共29個10混1樣本呈陽性。

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澳門多39人確診增至149人染疫 新增20個10混1樣本呈陽性

【12:25更新】澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心表示，截至今日(24日)早上8時 ，澳門合共有149名核酸陽性個案。當局通過流行病學調查，合共跟進 5,308人，其中密切接觸者717人，非核心密切接觸者(即共同軌跡人士)3,283人，次密切接觸者 285人，一般接觸者285人，陪同人員589人。當局稱，至今流行病學調查工作仍在進行中，應變協調中心稍後將公布陽性個案的行程。

另外，應變協調中心表示，全民核酸檢測已於昨日(23日)早上9時開始，截至今日(24日)早上8時，已採樣468,267人次，其中251,650人次已有檢測結果，呈陰性；另外，新增20個10混1樣本呈陽性，現正進行單樣檢測。

今晚12時後仍未採樣健康碼轉為黃碼

應變協調中心又提醒，今日(24日)晚上12時後仍未接受採樣的在澳人士，其健康碼將被轉為黃碼，必須接受核酸檢測並有陰性結果後才轉為綠碼。根據相關規定，健康碼黃色的市民將可能被拒絕進入公共場所、不能乘搭公共交通工具和不能離境，並由警察送至指定地點接受檢測，在原地等候直至核酸檢測結果陰性才能離開，拒絕檢測者須接受14日指定地點醫學觀察。