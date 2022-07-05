疫情｜澳門政府派KN95籲飲食外應戴口罩 8萬人未檢測

澳門政府向全澳市民派發KN95口罩，並強烈呼籲居民外出或在工作地方務必全程佩戴KN95口罩，餐飲應盡量各自分開進行，或在設有隔板分隔的空間進行，預防感染。第4輪全民檢測將於今日下午6時結束，目前所有分站人流順暢。提醒市民若健康碼轉為黃碼，可能被拒絕進入公共場所、不能乘搭公共交通工具等等。

因應澳門疫情已出現社區傳播，澳門新冠病毒感染應變協調中心表示，政府已向全澳市民派發KN95口罩，佩戴KN95口罩可有效預防感染新冠肺炎病毒，並強烈呼籲居民注意做好個人防護，除飲食外，外出或在工作地方務必全程佩戴KN95口罩，餐飲應盡量各自分開進行，或在設有隔板分隔的空間進行，預防感染。

不檢測或被拒搭公共交通工具

中心表示，第4輪全民檢測將於今日下午6時結束。截至下午1時，仍有8萬多名市民未完成採樣。目前所有分站人流順暢，所有輪候少於15分鐘的一般分站，無需預約，隨時可場檢驗，市民應盡快前往核檢站採樣。第4輪全民核酸檢測不設豁免檢測期，今日下午6時後仍未接受採樣的在澳人士，健康碼會被轉為黃碼。居民可能被拒絕進入公共場所、不能乘搭公共交通工具和不能離境，並由警察送至指定地點接受檢測，在原地等候直至核酸檢測結果陰性才能離開，拒絕檢測者須接受14日指定地點醫學觀察。