疫情｜澳門明起全民核酸檢測 入境珠海須居家健康監測「三天三檢」

澳門宣布新增2宗新冠陽性本土個案，為上周五宏興大廈紅碼區57歲男性輸入相關個案的同住妻子和兒子。一名居於珠海並在澳門一個魚欄工作的58歲澳門男子，則在今日於珠海驗出初步陽性。澳門衛生局指，由於該宗珠海初步陽性個案感染源頭不明，不排除有隱性傳播鏈，為防止疫情擴散，明早7時起展開全民核酸檢測，今日已完成核檢的居民明天毋須核檢。涉事魚欄已經關閉。 另外，珠海新冠肺炎防控指揮部今日宣布，上周六以來從澳入境珠海的人士須「三天三檢」，落實3天居家健康監測，非必要不外出，不乘搭公共交通工具、不去公共場所、不聚集不聚餐；確因工作需要返澳，從居家健康監測場所直接經珠澳口岸點對點返回。

內地明起恢復赴澳門旅遊電子簽註申請 另一邊廂，國家移民管理局宣布，將自明日起恢復內地居民赴澳門旅遊智能簽註申請。 新華社報道，目前澳門疫情平穩，內地居民赴澳門旅遊需求增多，為進一步便利民眾申辦赴澳門旅遊簽註，國家移民管理局明起在全國公安機關出入境窗口啓用智能簽註設備，受理赴澳門旅遊簽註申請。內地居民可持有效來往港澳通行證，在戶籍地或常居地相關部門，使用有關設備自主提交赴澳門團隊旅遊、個人旅遊簽註申請，無需提交紙質申請文件，經依法審批後，旅遊簽註將現場製發。 賀一誠感謝中央：澳門經濟復甦重要動力 澳門行政長官賀一誠認為，恢復赴澳門智能簽註及「四省一市」旅行團訪澳等有關惠澳措施，正是澳門經濟復甦的重要動力，他代表澳門特區政府對中央政府及相關部委對澳門的大力支持表示衷心感謝。賀一誠指出，新冠肺炎疫情對澳門經濟帶來重大打擊，澳門特區政府正全力推動經濟復甦工作，已採取一系列政策措施，其中經濟復甦的關鍵在於著力促進訪澳旅客數量回升，中央相關措施將有利於澳門旅遊業發展及經濟復甦。