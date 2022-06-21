疫情｜澳門逾67.7萬人完成檢測  有21個10合1樣本呈陽性 (更新)

【16:13更新】澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心表示，全民核酸檢測於中午12時結束，共採樣677,586人次，其中542,692人次已有檢測結果，呈陰性，而截至中午12時累計共21個10混1樣本初檢呈陽性。應變協調中心表示，所有臨時核檢站已關閉，只餘下7個社區核檢站繼續運作，仍未進行核酸檢測的市民須自費接受檢測；若在今日下午3時前仍然未進行核酸檢測的市民，其健康碼將被轉為黃碼，必須接受核酸檢測並有陰性結果後才轉為綠碼。

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【11:23更新】澳門新冠疫情在「零確診」多個月後再次斷纜，並在前日起至今日(21日)展開全民檢測，同時出入境措施亦宣布收緊。澳門的新型冠狀病毒感染應變協調中心表示，截至今早9時，已採樣654,348人次，其中488,721人次已有檢測結果，呈陰性；另外，全民核酸檢測至早上9時累計共16個10混1樣本初檢呈陽性。

澳門應變協調中心表示，為便利市民，由即時起，凡輪候時間少於15分鐘的一般站，市民可免預約入場進行檢測，請市民出門前留意各站點的實時輪候數據。自費站則維持需要預約的規定。

根據規定，黃碼的市民可能被拒進入公共場所、不能乘搭公共交通工具和不能離境，並由警察送到指定地點接受檢測，在原地等候直至核酸檢測結果陰性才能離開，拒絕檢測者須接受14日指定地點醫學觀察。