疫情｜澳門預告取消入境後快測及核酸 金巴周六起加開1班香港往珠海

因應內地「新10條」優化防疫措施，澳門政府今日宣布，將循序漸進調整防疫措施，先自本周末起推出一系列措施，助民眾適應防疫過渡期，之後再調整防疫措施，包括逐步減少核酸檢測要求，過渡至快速抗原檢測，以及逐步放寬內地赴澳門人士檢測要求等，其中從珠海入境持24小時內核酸陰性證明，從內地珠海以外地方入境持48小時核酸登機登船，入境後的抗原或核酸檢測將全面取消。

香港台灣入境澳門繼續「5+3」 居隔改監測

至於從香港、台灣或外國入境澳門，維持「5+3」入境檢疫，即5天集中隔離，但原本的3天居家隔離改為健康監測，期間獲賦「黃碼」，可以外出。相關入境措施將會根據國家的最新政策調整。澳門新冠病毒應變協調中心副主席、社會文化司司長歐陽瑜表示，通關措施需與國家一致，相信若一切順利，「唔會等好耐」。

金巴新增車票今晚8時開售

俗稱「金巴」的港珠澳大橋穿梭巴士今日表示，本周六(10日)零時起，香港往珠海方向增開晚上7時班次，同時往珠海隔離酒店班次每班可售票數由40張增加至60張。新增加車票將於今日晚上8時開售。

適應防疫過渡期措施則包括：加快推動新冠疫苗接種，特別是長者；分階段向全民派發抗疫包，含備用藥物及防疫物資，並公布用藥指引，爭取兩周內完成派發；推出密切接觸者居家隔離指引；開設感染者社區門診；由藥監局定期公布澳門各藥房抗原快測包及KN95口罩的訊息。

澳門下周一起密切接觸者居家隔離

其中密切接觸者居家隔離指引將自下周一起實施，居隔期限為至到最後接觸陽性個案翌日起計第5天，期間第1、2、3、5天都要做核酸檢測，外出檢測前須做快測；居隔期滿翌日起計第5天核酸檢測採樣前，健康碼為紅碼，採樣後轉黃碼，結果陰性轉綠碼。

澳門料最終有五至八成民眾染疫

歐陽瑜表示，預計以一至兩周時間作為適應過渡期，讓民眾熟習及適應密切接觸者居家隔離措施後，再推出感染者居家隔離措施，避免民眾瞬間接受大量新措施。歐陽瑜又預計，最終可能有50%至80%民眾染疫。

另外，紅碼區劃定標準亦會優化，只將出現個案的「單位」列為紅碼區；連續5天內超過10%住戶單位出現感染個案，大廈才列為「黃碼區」，並在連續5天內沒有新增感染個案後解封。重點工作人群檢測方面，酒店、娛樂場、零售、個人服務等行業，每3天一次抗原或核酸檢測，各企業根據實際情況選用抗原或核酸檢測。