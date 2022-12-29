疫情｜疾控專家：北京感染率或超80% 理解外國對中國旅客加強檢疫

內地鳳凰網報道，在周四(29日)召開的「2022鳳凰網財經峰會」上，中國疾控中心流行病學前首席科學家曾光估計，北京感染人數可能已經超過八成，甚至更高，主要原因是北京流行的Omicron BF.7變種病毒株，是迄今傳播率最強的毒株，其次是時值冬季，人們呼吸道較乾燥，室內聚集亦較多，易造成呼吸道疾病傳播，加上流感自6月後已在南方發現變種，到冬天北方流感爆發率隨之上升，諸多因素結合，就出現Omicron感染風暴，而且這個風暴「進展速度超過了我們的想像」。

曾光：料北京第二波疫情感染率低

曾光以流行性腦膜炎傳播為例，指第一波感染人數一般不超過三成，第二波、第三波一般都不會比第一波更強，「但是我們沒預到這次第一波就來勢洶洶，甚至很快超過50%、60%、70%，甚至80%的感染率」。至於北京感染情況，曾光表示，如果將已不再報告的無症狀感染者也計算在內，「我估計在北京是超過80%的，甚至還有更高」，惟北京第一波感染已經比較大，「那麼就預示著第二波就很低了，因為乾柴快燒盡了」。

曾光：未來或可能需要恢復核酸檢測

曾光直言，今次疫情大幅上升是壞事，但又不完全是壞事，「感染率比如說到80%，80%的人又接種了一次天然的疫苗」。不過，曾光也提醒，今次建立的新免疫屏障，可能還會受到挑戰，因為美國已出現幾波疫情，「我覺得(內地)一波一波下來的話，還有可能需要核酸檢測的」。

曾光：以後其他國家疫情嚴重 中國也可提高入境門檻

另外，對於外國要求來自中國的旅客入境時做「落地檢」驗核酸，呈陽性即隔離，曾光表示「可以理解」，因為美國、日本等國家並非「絕對躺平」，而是根據其自身國內外形勢變化調整防疫政策，「但是，我希望這種變化是純粹從科學角度考慮的，而不是從政治上考慮的……只要沒有政治目的，很快，隨著中國疫情下降，各國也會很快調整」。曾光還稱，新冠病毒是全世界人民的共同敵人，「美、日等國家保留對外國遊客的相關權利，我國也保留同樣的權利。以後其他國家疫情嚴重了，我國也可以在國境衛生檢疫增加條件，把門檻提高」。