疫情｜粗暴封控嚴重阻礙春耕 農業農村部：嚴肅追究責任

周三是農曆二十四節氣中的穀雨，農諺有云「穀雨時節種穀亡」，春耕春播都進入關鍵時刻，惟內地撞正Omicron大流行，一些地區因為疫情封控，對農民落田、農業機械移動、農用物資流通、外出農民返鄉務農等都造成一定影響。農業農村部周三強調，會與有關部門統籌做好疫情防控與春耕生產，壓實地方屬地責任，對「層層加碼」、簡單粗暴、工作不力而造成春耕生產、農資農機調運及「菜籃子」產品供應嚴重受阻，依法依規嚴肅追究相關地方和人員責任。

農業農村部又表示，雖然疫情封控對春耕生產造成一定影響，但該局分析後認為，相關影響只屬局部，「影響是有限的」，主要因為農村疫情相對穩定，風險較小；前備春耕已進入尾聲，種子、農藥、化肥等農資下擺已超過九成，供應量總體有保障；涉疫重點地區的農業生產正逐步恢復，其中吉林全省水稻育秧已接近尾聲，局部地區正搶墒播種粟米。

上海「國慶稻」育秧或受影響

上海方面，糧食產量約19億斤，主要是中稻(半晚熟稻)有150萬畝左右，大部分是在5月中下旬開始育秧，6月上旬開始插秧，疫情主要影響的是3萬畝左右的「國慶稻」，即早熟的中稻品種，育秧可能有些影響，但「採取調換品種或者不育秧，直接直播也可以彌補、補救一下」。

嚴禁擅自設卡攔截 隨意斷路封村

農業農村部周二亦曾談到封控措施對春耕的影響，強調要嚴格落實差異化防控措施，有疫情的縣區原則上以村/屯為單位劃分封控、管控、防範區域，嚴防「一刀切」、「簡單化」和「層層加碼」，嚴禁擅自設卡攔截、隨意斷路封村；無疫情的縣區則要落實常態化防控要求，確保農業生產正常開展。

農業農村部同時強調，全國「菜籃子」產品生產總量有保障，目前在田蔬菜面積7,384萬畝，4月上旬產量達1,930萬噸，相當於可供每人每天2.7斤菜，目前主要問題是部分地區物流配送不暢，下一步會與交通運輸、商務等部門採取有效措施，全力打通堵點卡點，做好「菜籃子」產品穩產保供。

