疫情｜網傳上海老人被拒外出配藥跳樓亡 家屬稱「謠言」

內地社交平台昨日瘋傳上海有老人因為被拒絕離開封控小區而跳樓。(互聯網)

內地社交平台昨日瘋傳，上海某封控小區一名患癌長者欲外出配藥，但居委會拒絕開具出入證明，最後長者跳樓自殺。上海網信辦與解放日報社主辦的「上海辟謠平台」今日引述該名長者的妻子強調，居委會「都很好」，一直配合他們的需求開具出入證明，「(丈夫)也看過病了，病歷本上都有記錄，派出所也來調查過」，網上的不實言論已為他們帶來很大困擾，「希望大家不傳謠、不信謠」。

死者家屬稱「原因不是配藥」

平台又指，正為該名長者辦理後事的親友亦對於網傳說法非常氣憤，其中一名晚輩昨回應網民稱，「這個是我姑父，今天下午已經離世，原因不是配藥，還望不要擴散，還家人一個平靜」。

死者妻子稱丈夫前一天自行外出就醫

平台還引述該名長者的妻子提到，丈夫前日上午未告知家人就自行外出，自己曾向居委會查詢丈夫去向，對方表示其丈夫獲開具就醫證明外出就醫。涉事小區居委會就表示，小區並不處於封控管理範圍，對看病等特殊出行情況實行出入登記管理，該名長者在本月20、23及25日都曾登記出門就醫；昨午獲悉涉事長者墮樓後，居委會前往現場並報警、召救護車將其送院，全程家屬陪同。

閔行區警方則指出，昨午1時07分接獲報案後趕到現場，協調醫療部門及時將該名長者送院，惟搶救後不治，初步調查其死因符合高墜特徵，已排除刑事案件。