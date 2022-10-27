疫情｜網絡瘋傳武漢停售豬肉5天 官方闢謠稱超市供應充足

網上流傳「武漢豬肉批發傳播鏈疫情」的通告，但很明顯是假的。(互聯網)

湖北武漢周三新增19宗新冠肺炎本土感染個案，網上盛傳因當地的「豬肉批發傳播鏈疫情較為複雜」，街市周二起禁止肉檔營業，甚至流傳一張超市內的「通知」，顯示「應政府通知，全武漢市豬肉停售五天」，張貼日期為「2022年10月26日」。

不過，內地「紅星新聞」周四引述武漢市商務局相關負責人表示，網傳圖片不實，沒有武漢市停售豬肉的通知，強調所有超市整體供應充足。報道又引述當地超市工作人員稱，豬肉正常銷售，無接到停售通知。

武漢網民稱街市無豬肉賣 得超市和網上有

不少位址顯示為湖北的網民就指出，「坐標武漢，超市有賣，菜場的肉攤沒有」、「我在菜場就沒看到肉賣，而且附近的2家菜場直接關了」、「菜場就是沒肉賣，我就是在武漢！從昨天開始的」、「家附近的菜場豬肉攤確實都讓撤了，早晨我婆婆親眼目睹的。但線上正常買」、「座標武漢。有的菜場是關了，關了多少不清楚，但美團啊盒馬等等都可以買啊，反正目前沒有缺豬肉吃，暫停五天也許僅僅指的是某些被查出的菜場」、「樓下小超市已經不能賣豬肉，大超市才有，停幾天還不知道。座標漢陽經開區」。

還有一些湖北網民表示，「座標武漢，今天食堂說最近我們的菜品要以魚和雞肉為主了，因為買不到(豬)肉」、「可是我們這裡的超市和菜場豬肉攤就是停售五天啊，我今天去菜場門口掃碼的時候還特意看了牌子上寫的字，可惜沒拍下來」、「菜場門口要掃碼進去，掃碼的時候門口的牌子清清楚楚寫著豬肉停售五天，可惜我沒拍下來，座標東湖高新區」。