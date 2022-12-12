疫情｜網絡瘋傳「黃桃罐頭可治新冠」 官媒拆解：東北人兒時生病回憶

內地社交平台近日突然瘋傳，吃「黃桃罐頭」可以緩解新冠症狀，令不少民眾將其列入「居家隔離囤貨清單」，地位等同連花清瘟及各種退燒藥感冒藥，有網購平台的黃桃罐頭銷量一夜暴漲逾19倍，所有存貨售罄。面對如此「盛況」，有黃桃罐頭生產商也忍不住在微博提醒，「黃桃罐頭本身沒有任何藥效作用」，呼籲民眾理性囤貨。內地傳媒則紛紛發文，拆解「黃桃罐頭」被「推上神枱」的原因。

盒馬鮮生黃桃罐頭賣斷市 銷量暴漲1921%

上海「澎湃新聞」引述食品網購平台「盒馬鮮生」指，黃桃罐頭存貨本就不多，因為以往購買的人也不多，但到上周四，黃桃罐頭銷量較前周同期增長188%，上周五更突然暴增1921%，所有門市庫存售罄：昨日返貨上架，瞬間就有超過一半門市賣光。報道又引述當地一間「奧樂齊超市」(Aldi)店員透露，黃桃罐頭本就沒有很多存貨，昨日下午已經售罄。

官媒：物資匱乏年代生病時的營養補充品

官媒「中國新聞網」介紹，黃桃罐頭原是東北人眼中的「治療感冒發燒神器」，主要因為在物資匱乏年代，含有白糖和水果的罐頭，既是矜貴之物，也是東北人吸收糖分和維他命C的「營養品」，但初時黃桃罐頭並不受歡迎，直到商家宣傳吃黃桃罐頭可「逃過一劫」，黃桃罐頭一躍成為東北小孩生病時的「必備安慰劑」。

報道引述遼寧的邱女士憶述，「小時候發燒感冒，醫生除正常開藥外，還會囑咐吃點水果罐頭，其實是因為罐頭裡含糖。白糖有利尿等作用，有助於身體恢復，但在當時白糖很金貴，所以用水果罐頭來代替」。不少網民也表示，「小的時候生病了，家裡人都會餵給我一些黃桃罐頭吃，涼涼的，甜甜的，吃完會舒服很多」、「東北小孩，哪個童年時代，生病了不得吃一罐罐頭，吃了罐頭病就好了」。

報道直言，對於很多東北人來說，發燒感冒時吃黃桃罐頭，已成為治病環節的一部分，甚至可以戲稱為「東北玄學」；到網絡時代發達的今天，東北人對黃桃罐頭的狂熱感染了南方人。在黃桃罐頭近日爆紅後，不少南方網民感慨，「我一南方人也慌了，長了三十年從來不知道黃桃罐頭有這個作用，先囤起來」。

官媒：咳嗽時切勿食用 可能加重症狀

官媒《人民日報》亦發文「闢謠」，強調黃桃罐頭無法緩解疾病症狀，尤其是咳嗽時切勿食用，否則可能加重症狀，而網民對黃桃罐頭的熱議「更多是一種對童年、對家鄉的情懷」，提醒吃黃桃罐頭「可以補充能量，藥效不必當真」。網民就回應稱，「吃了會開心，會有幸福感，這是吃藥不能帶來的」、「發燒沒胃口，只能吃下黃桃罐頭，這還不夠麼」、「有童年戰勝病魔的神奇回憶，心理作用也是作用，效果杠杠滴」。