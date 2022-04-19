疫情｜肥肉臭肉派封控區居民 上海梅隴鎮2官免職4人被捕

上海閔行區梅隴鎮政府上周四、五向封控區民眾發放第四批生活保障物資，未料許多民眾收到的豬肉都是肥肉、下欄肉，大部分連著奶頭，或者變色、發霉、發臭，甚至是「淋巴肉」。當地民眾以「全中國的豬奶奶頭都在梅隴」為標籤發「微博話題」，諷刺這是當地政府「為上海加油」，又批評這批豬肉是對已經被封控在家整整一個月的居民的羞辱，還邀請「梅隴鎮領導來吃吃看呢」。

梅隴鎮政府致歉 2官涉失職瀆職被免職調查

梅隴鎮政府上周六在微博致歉，指「經初步核查，情況基本屬實」，已立即叫停該批物資的發放，立啟動調查問責程序。上海市紀委監委今日通報，梅隴鎮副鎮長任偉萍、經濟發展辦公室主任栗爽，在發放保供物資過程中存在失職瀆職問題，致使不合格豬肉產品發放予社區居民，造成嚴重不良影響。兩人均已被免職，並被黨紀政務立案，接受進一步調查。

採購協議值760萬 買問題豬肉僅花300萬

上海市公安局亦在今日通報，梅隴鎮政府本月9日與上海諮諭實業有限公司簽訂價值760萬多元(人民幣，下同)的保供協議，約定在上周五前提供11萬份豬肉，每分規格為2斤五花肉及1斤蹄髈，2男1女、年齡介乎30至38歲的疑犯，透過34歲姓許女疑犯，以正常市價採購300萬元品質有問題的豬肉，以次充好運到梅隴鎮，結果居民收到豬肉後，發現肥肉過多、品相不佳、多為邊角料且變質變味等問題。上述疑犯因涉嫌銷售偽劣產品罪，已被閔行區警方依法採取刑事強制措施。