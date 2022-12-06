疫情｜胡錫進籲恢復自由跨省流動：我們該把已弱化新冠當成流感

內地多個城市陸續縮減查驗核酸陰性證明的場所，官媒《環球時報》前總編輯胡錫進認為，「恢復正常生活的大方向已然十分明確」，但要恢復經濟，「恢復人員自由跨省流動至關重要」，呼籲允許所有健康碼綠碼人員在全國自由流動，並對跨省入城人士「堅決停止居家隔離」，強調「不要繼續以限制人員流動作為維護各地社會面安全的代價」。

胡錫進：不放寬跨省入城限制 恐銷蝕放開封控效果

胡錫進表示，目前一些地方仍要求跨省入城人員3日或5日嚴測核酸，且不得參與聚集等，「我個人認為這個規定有必要進一步放鬆」。他認為，跨省進入一個城市，做3日核酸可以理解，但應在第一次核酸結果陰性後允許堂食和參加各種社會活動，之後邊活動邊檢測，而不應「靜下來」等待檢測結果；又建議各地重要機構、大型活動組織者更多採用抗原快測，保障工作平台及活動現場的安全，「如果三至五天不能活動，意味著人們根本無法出差，跨省參加各種活動，那會很大程度上銷蝕放開封控的實際效果」。

胡錫進又稱，「每個人都做好自己個人和家人健康的第一責任人」，而且「我們到了改變認識和觀念的時候，今後在生活中我們該把已經弱化的新冠當成流感來對待了。我們要一邊繼續防控，一邊擁抱新的生活」。