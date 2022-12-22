疫情｜胡錫進：北京幾乎全城中招 感染總數恐比台灣過去一年多

胡錫進表示，自新10條實行後，「北京在十幾天裡幾乎感染了全城，恐怕比台灣省過去一年感染的總人數還要多」。(互聯網)

內地放寬新冠防疫措施後，不少網民反映，即使減少外出，加強個人衛生，仍會在不知不覺中受感染，身邊中招的人也愈來愈多。官媒《環球時報》前總編輯胡錫進今日更在微博指出，「北京在十幾天裡幾乎感染了全城，恐怕比台灣省過去一年感染的總人數還要多」。

根據台灣中央流行疫情指揮中心數據，今年截至昨日累計8,590,755宗本土確診、14,144宗死亡。根據本月10日發布的《北京人口發展研究報告(2022)》，北京2021年全市常住人口2,188.6萬人，按年下降0.57%。

胡錫進：這個時候放開的大決策是正確的

不過，胡錫進強調，在抗疫3年「熬到了病毒致死率大為下降的時候」，「我們必須往前走」、「必須邁出勇敢的一步」，不能再任由旅遊等服務行業遭到毀滅性打擊，不能再讓很多人失業、減薪、不正常上學、過節無法與親人團聚，「也不能長期與外部世界隔絕」，稱「如果把12月7日頒佈新十條作為正式放開的起點，那麼在那一天無論我們準備的怎麼樣，選擇放開都比繼續封控更符合廣大人民群眾的綜合利益，更有利於我們的孩子們擁抱一個更加美好的未來……無論如何，在這個時候放開的大決策是正確的」。

胡錫進上周五快測陽性 反覆低燒

胡錫進亦在上周五快測陽性，出現發燒、咳嗽等症狀，至昨日仍反覆低燒。不過，胡錫進依然每天在微博發文，介紹自己的病情和周邊感染情況，曾提到朝陽區一家三級醫院本月10日的發燒門診「創下診療481人的歷史記錄」，至近日情況趨緩，日接待病人數降至200以下，又指該醫院有超過一半醫護中招，「發熱門診全軍覆沒」。

多位名人近日病逝 網上瘋傳死於新冠併發症

胡錫進還曾透露，有朋友的圈子裡不止一位老科學家、老幹部近日感染新冠離世。內地傳媒近日報道了多位名人離世的消息，包括39歲北京戲曲藝術職業學院教師、京劇名伶儲蘭蘭；76歲中國電影資料館前館長陳景亮；67歲北京奧運吉祥物「福娃」設計者吳冠英；80歲非遺傳承人、中國工藝美術大師倪成玉；98歲「共和國勛章」獲得者、解放軍戰鬥英雄張清富等。上述名人死亡時間介乎本月18至20日，報道指是「因病救治無效逝世」，但網上瘋傳當中多人是感染新冠出現併發症後不治。

國家衛健委：因新冠致肺炎或呼吸衰竭死 方屬新冠死亡個案

國務院聯防聯控機制周二舉行的記者會上，北京大學第一醫院感染疾病科主任王貴強透露，國家衛健委組織專家進行論證後，已印發相應通知，明確將新冠死亡個案界定為「因新冠病毒導致的肺炎、呼吸衰竭導致的死亡」，因其他疾病、基礎病，如心腦血管疾病、心梗等導致的死亡，不歸類為新冠導致的死亡。

