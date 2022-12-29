疫情｜藥劑師抬價10倍叫賣必理痛 辯稱無貨之下冀客人「知難而退」

止痛退燒藥搶購潮持續蔓延，除了香港出現天價「必理痛」，台灣台北市文山區也有藥劑師涉嫌將必理痛價格抬高10倍，囂張向買藥民眾稱，有台商願以每盒1,500元新台幣(下同)(約380港元)訂購600盒必理痛，「你拿1,500(元)給我，我就撥一盒(必理痛)給你」。

事件鬧大 藥劑師揚言「最多我不做」

台灣傳媒報道，事主日前在文山區找了5間藥房都買不到必理痛，在第5間藥房還遇上涉事姓洪男藥劑師，原價150元的必理痛叫價高達1,500元。事主大感離譜，向媒體爆料投訴。台北市藥師公會知悉事件後介入調查，昨下午宣布事件是「烏龍」，指洪男聲稱未有向事主索價1,500元賣一盒必理痛，而是以台商訂貨例子說明有錢也無貨可供應，勸事主「不要有品牌迷思」。

不過，事件很快就大反轉。媒體隨即放出錄音，證明洪男明確說出「好啊，你拿1,500來，我就撥一盒給你」。藥師公會進一步向洪男了解後，洪男直認說謊，還揚言「了不起最多我不做，反正我要退休了」，拒絕公開道歉。藥師公會直斥，洪男沒有遵守藥師倫理，也沒有基本道德，還態度惡劣，強調公會「不會輕放」，交由相關部門追查洪男有否囤積600盒必理痛及以每盒1,500元交易。

當局介入調查 最重可罰「釘牌」

報道指，台北市政府法務局與衛生局今早到涉事藥房，聯合調查洪男有否違反「公平交易法」及「藥師法」，一旦核實違反相關法例，最重可廢除執業執照及藥師證書。洪男當場讀出道歉聲明，指自己當日「誤用誇張行銷話術」，是希望該名客人「知難而退」，考慮其他同成分藥物，強調「絕無藉此賺取不義之財」，並稱對於當日「用詞不當，造成表達與認知的誤會」深感不安，向事主「致上萬分歉意」。

台灣藥師公會全聯會理事長黃金舜批評上述聲明只屬辯解，無貨只需一句話簡單明白說明，根本不需要講一大堆話令買藥民眾不安，直言擔任理事長期間，從未發現如此惡劣、離譜、嚴重的行為，強調絕不偏袒，一定作最嚴厲懲處。相關懲戒會預計在明年元旦後召開。

必理痛供應商Haleon：全球缺貨

報道又引述必理痛供應商GSK旗下Haleon指，近期止痛、退燒等藥物，在台灣乃至全球都缺貨，會盡最大努力加快到貨速度。

台增27803宗本土確診 累計101260宗重複感染

台灣今日新增27,803宗新冠肺炎本土確診、36宗死亡個案。中央流行疫情指揮中心統計，截至昨日，累計101,260宗重複感染個案，近7天新增7,160宗重複感染個案。

