疫情｜西安出現BA.5.2疫情 全市明起臨時管控7日

內地昨日新增335宗新冠肺炎本土感染，安徽佔231宗、江蘇66宗、陝西9宗、上海8宗，北京、福建、廣東、山東、遼寧都有個案。陝西今波疫情集中在西安，自上周六起至昨日累計18人感染，源頭未明，病毒基因排序結果則顯示，患者感染的是Omicron BA.5.2變種病毒株，傳播力較內地之前流行的BA.2.2更強、傳播速度更快。

西安市疫情防控指揮部今日宣布，為進一步減少人員流動，降低交叉感染風險，爭取早日實現病例清零，全市自明日(6日)零時起一連7日實行臨時管控，措施包括暫停堂食，關閉酒吧、劇本殺、室內景點、圖書館、健身中心等公共文娛康樂場所，中小學、幼稚園提前放假，暫停各類面授課堂、培訓等。

疫情傳播風險增加 上海多區「3日2檢」

另外，上海近日接連有多宗本土個案與普陀區蘭溪路148號「耕耘茶室」有關，由於該茶室人員流動頻繁，活動軌跡涉及上海多個區及多個場所，恐導致疫情進一步傳播。上海市疫情防控工作領導小組辦公室今日宣布，即日起至周四在黃浦區、徐匯區、長寧區、靜安區、普陀區、虹口區、楊浦區、閔行區及寶山區全區，以及浦東新區、嘉定區、奉賢區部分區域，進行「3天2檢」全民核酸檢測，期間相關區域內民眾需持48小時內核酸陰性證明或24小時內核酸採樣證明離開社區。