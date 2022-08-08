疫情｜西藏920天「零新增」紀錄打破 最少22人染疫 日喀則靜默管理3天

內地昨日新增807宗新冠肺炎本土感染個案，包括324宗確診及483宗無症狀感染，海南仍然佔最多，分別有259及245宗，其次是浙江的4及82宗。
拉薩18人感染 全部與日喀則遊客有關
被稱為「疫情最後一處淨土」的西藏，連續920天「零新增」紀錄被打破，阿里地區普蘭縣昨在常規核酸檢測中發現4名來自日喀則的遊客呈陽性，為無症狀感染者。拉薩市昨日亦在重點人員核酸檢測中發現18人初步陽性，其中8人上周四乘C924次列車從日喀則抵拉薩，全部是日喀則人，包括一名3歲女童及其母親與外婆；2人上周五乘C894次列車從日喀則抵拉薩，均為日喀則人；4人是常住拉薩的日喀則人，4人是拉薩當地人。除了女童一家三口，其餘感染者都是女童外婆的密切接觸者。
普蘭縣和拉薩市已分別劃設7個疫情中風險區及「1高15中」風險區。日喀則市則自今日起「全域靜默管理」3天，所有人「不進不出」，同時展開全民核酸檢測。
網民：阿里地區遊客完成兩天兩檢方可離開
有身處阿里地區的網民表示，當地已禁止出入，遊客完成「兩天兩檢」方可離開。該名網民還投訴，在當地「做了人生最艱難的一次核酸，混亂無序」，不少人「打尖」，而且「核酸人員非常不規範，手套不消毒，還觸碰到每個人的嘴唇……然後，手抄身份證號登記」。
網傳西藏民眾「人貼人」排隊做核酸照片
從該網民上載的照片可見，排隊做檢測的人一個緊貼一個，完全沒有安全社交距離，有網民形容，「就跟我們早高峰地鐵上一樣擠」。有西藏網民就回應稱，「主要是疫情來得太突然，都沒有實戰經驗」、「其實，西藏不發達，設備不完善，這些你們大城市的人不懂」。還有西藏網民表示，「人在日喀則，去做核酸，醫護人員就兩三個，超級多人插隊，排到高反」。
海南疫情進入快速增長期 累計1507宗感染
另外，海南疫情仍在擴大，昨日截至中午再增77宗感染，本月1日以來累計1,507宗，其中1,243宗來自三亞；受波及的縣市除三亞外增至12個。省政府指，疫情進入快速增長期，社區傳播風險較高，形勢仍較複雜。國家聯防聯控機制海南工作組已有85人抵達海南展開指導工作，來自15省份的支援力量，包括6,913人及每日115萬管的核酸檢測設備亦已到達海南，接下來還有支援陸續抵埗。