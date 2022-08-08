疫情｜西藏920天「零新增」紀錄打破 最少22人染疫 日喀則靜默管理3天

內地昨日新增807宗新冠肺炎本土感染個案，包括324宗確診及483宗無症狀感染，海南仍然佔最多，分別有259及245宗，其次是浙江的4及82宗。

拉薩18人感染 全部與日喀則遊客有關

被稱為「疫情最後一處淨土」的西藏，連續920天「零新增」紀錄被打破，阿里地區普蘭縣昨在常規核酸檢測中發現4名來自日喀則的遊客呈陽性，為無症狀感染者。拉薩市昨日亦在重點人員核酸檢測中發現18人初步陽性，其中8人上周四乘C924次列車從日喀則抵拉薩，全部是日喀則人，包括一名3歲女童及其母親與外婆；2人上周五乘C894次列車從日喀則抵拉薩，均為日喀則人；4人是常住拉薩的日喀則人，4人是拉薩當地人。除了女童一家三口，其餘感染者都是女童外婆的密切接觸者。

普蘭縣和拉薩市已分別劃設7個疫情中風險區及「1高15中」風險區。日喀則市則自今日起「全域靜默管理」3天，所有人「不進不出」，同時展開全民核酸檢測。