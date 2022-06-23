疫情｜賀一誠：病毒株為英美流行BA.5.1　目前疫情可控 (更新)

【15:00更新】澳門疫情升溫，確診個案增加39宗至累計110宗。澳門行政長官賀一誠下午見傳媒，他指疫情形勢比以往更複雜，會以最快速度防止疫情擴散，「從細、從嚴」控制疫情。賀一誠強調，目前疫情仍在可控範圍，物資供應穩定，又指目前發現的病毒株為英美流行的BA.5.1，並非內地流行的病毒株，會調查是否由冷凍食物傳入等。

澳門社會文化司長歐陽瑜則指，由於病毒傳播得快，潛伏期約2至3日，全澳再次進行全民檢測，希望盡快切斷社區傳播。她又指，昨日及今日發現的陽性個案，病毒Ct值較高，顯示患者在初發階段，有信心可以及早發現初發個案。另外，因應病毒特性，澳門會實施新防疫措施，包括要有兩個或以上的病患出現，才會設為「紅碼區」，管控時間亦會減至5天。

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澳門下午5時起暫停堂食 關閉戲院卡拉OK酒吧等處所

【14:10更新】澳門政府表示，根據行政長官批示，今日下午5時起關閉所有電影院、劇院、室內遊樂場、遊戲機及電子遊戲室、網吧、桌球室、保齡球場、蒸氣浴室、按摩院、美容院、健身院、健康俱樂部、卡拉OK場所、酒吧、夜總會、的士高、舞廳、歌舞廳、理髮店，以及向公眾開放的泳池。

當局又指，停止所有餐廳、飲料場所及飲食場所向公眾提供在有關場地內進食及飲用飲品服務，但不妨礙外賣服務的提供。至於澳門市政署已暫停開放轄下公園及休憩區、自由波地、各區活動中心、室內設施及展覽場館等相關設施，體育局亦已暫停開放轄下所有體育設施。

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