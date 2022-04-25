疫情｜轉賣190箱雲南捐贈蔬菜 上海寶山區警方拘一男子

上海封控以來不時傳出外省援助物資被轉賣的消息，當中不少已被闢謠。最新一宗是昨日有靜安區居民在微博指控，小區有人以90元(人民幣，下同)的價格，出售每箱約17斤、聲稱來自「崇明農場」的新鮮蔬菜，但發泡膠箱外未撕乾淨的貼紙，明顯與雲南曲靖市日前宣布裝車出發，捐贈予上海寶山區的愛心蔬菜發泡膠箱外貼紙一樣。寶山區政府今日通報，涉嫌私自轉售抗疫物資的50歲姓張男子，目前已被警方控制。
網民：別送了 送越多賣越多賺越多
事件昨日在微博傳開後，隨即引起熱議。有寶山區居民表示，收過3批政府物資，但「沒見過菜葉子，每次就發點泡麵火腿腸打發我們」。有網民直言，「別送了，送越多，它們賣越多賺越多，我看除非能保證直接送到每家每戶手裡，否則就別送了，怕了」。還有網民不滿，「還是寶山。上海回應是工作人員永遠在失誤」。內地社交平台本月8日流傳，有外區居民前一晚花68元團購一箱10斤新鮮蔬菜，第二朝早上收貨時發現箱外貼著寶山區「月浦鎮抗疫大禮包」。涉事深圳供應商「中連商企業發展有限公司」隨即發聲明，就管理工作漏洞致歉，指月浦鎮政府7日訂購了蔬菜大禮包，準備發放予鎮上居民，未料公司工作人員嚴重失誤，將同款物資當作商品，流入銷售市場。
涉案男子無按指引派菜予公寓租戶
今次事件並非工作人員失誤。寶山區張廟街道今日凌晨通報，曲靖市日前向寶山區捐贈了50噸蔬菜，每箱6.5公斤，含6款蔬菜，包括娃娃菜、椰菜、番茄、翠玉瓜、粟米、香蔥，合共7,692箱。區防控辦研究後，決定將該批物資贈送予外地勞工集中居住的張廟街道長租公寓租戶等因物資短缺多次求助的群體。街道辦在本月23日派發完所有物資，並在各接收點拍照簽收。然而，「新江內燃機公寓」50歲姓張男負責人收到190箱物資後，並無按指引分配予公寓內的租戶，私自將該批物資轉賣謀利。張男已被警方控制，案件進一步調查中。
張廟街道就事件致歉，稱在發放和管理捐贈物資上有漏洞，為個別不法分子造成可乘之機，接下來會進一步完善相關流程，堵塞漏洞，防止類似事件再次發生。