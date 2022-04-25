疫情｜轉賣190箱雲南捐贈蔬菜 上海寶山區警方拘一男子

上海封控以來不時傳出外省援助物資被轉賣的消息，當中不少已被闢謠。最新一宗是昨日有靜安區居民在微博指控，小區有人以90元(人民幣，下同)的價格，出售每箱約17斤、聲稱來自「崇明農場」的新鮮蔬菜，但發泡膠箱外未撕乾淨的貼紙，明顯與雲南曲靖市日前宣布裝車出發，捐贈予上海寶山區的愛心蔬菜發泡膠箱外貼紙一樣。寶山區政府今日通報，涉嫌私自轉售抗疫物資的50歲姓張男子，目前已被警方控制。

網民：別送了 送越多賣越多賺越多

事件昨日在微博傳開後，隨即引起熱議。有寶山區居民表示，收過3批政府物資，但「沒見過菜葉子，每次就發點泡麵火腿腸打發我們」。有網民直言，「別送了，送越多，它們賣越多賺越多，我看除非能保證直接送到每家每戶手裡，否則就別送了，怕了」。還有網民不滿，「還是寶山。上海回應是工作人員永遠在失誤」。內地社交平台本月8日流傳，有外區居民前一晚花68元團購一箱10斤新鮮蔬菜，第二朝早上收貨時發現箱外貼著寶山區「月浦鎮抗疫大禮包」。涉事深圳供應商「中連商企業發展有限公司」隨即發聲明，就管理工作漏洞致歉，指月浦鎮政府7日訂購了蔬菜大禮包，準備發放予鎮上居民，未料公司工作人員嚴重失誤，將同款物資當作商品，流入銷售市場。