疫情｜違口罩令除罩高歌 台北市長柯文哲：該罰就罰

台灣今日新增87宗本土確診，今年以來最多。台灣的「口罩令」雖已於3月1日起放寬，但當中明確指出，「唱歌時，維持須戴口罩」。民眾黨主席、台北市長柯文哲周二晚出席一場聯歡晚會時，卻脫口罩上台高歌，結果被民眾舉報。民進黨籍前桃園市議員王浩宇和國民黨籍台北市議員游淑慧隨後再爆料，柯文哲本月12日及上周五分別到高雄和台中出席活動時，也曾脫口罩唱歌。游淑慧更提到，柯文哲因上周三曾接觸確診者，須自上周三起至本周五進行為期10天的自我健康監測，質疑「專業的柯醫師 ，有沒有考慮過別人或台中的防疫安全呢？」

柯文哲Facebook出圖文諷口罩令混亂

柯文哲昨直言「如果是違規，該罰就罰」，但批評目前口罩令「很怪」，上台演講、拍照可豁免戴口罩，請來的歌星上台可以不戴，臨時被叫上去唱歌的卻要戴上，自己身為防疫地區指揮官也覺得很混亂，「到底要戴還是不戴」。柯文哲Facebook專頁昨晚還發布「柯P的口罩小教室」圖文，諷刺這種「口罩亂象」。