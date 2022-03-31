疫情｜違口罩令除罩高歌 台北市長柯文哲：該罰就罰

台灣今日新增87宗本土確診，今年以來最多。台灣的「口罩令」雖已於3月1日起放寬，但當中明確指出，「唱歌時，維持須戴口罩」。民眾黨主席、台北市長柯文哲周二晚出席一場聯歡晚會時，卻脫口罩上台高歌，結果被民眾舉報。民進黨籍前桃園市議員王浩宇和國民黨籍台北市議員游淑慧隨後再爆料，柯文哲本月12日及上周五分別到高雄和台中出席活動時，也曾脫口罩唱歌。游淑慧更提到，柯文哲因上周三曾接觸確診者，須自上周三起至本周五進行為期10天的自我健康監測，質疑「專業的柯醫師 ，有沒有考慮過別人或台中的防疫安全呢？」
柯文哲Facebook出圖文諷口罩令混亂
柯文哲昨直言「如果是違規，該罰就罰」，但批評目前口罩令「很怪」，上台演講、拍照可豁免戴口罩，請來的歌星上台可以不戴，臨時被叫上去唱歌的卻要戴上，自己身為防疫地區指揮官也覺得很混亂，「到底要戴還是不戴」。柯文哲Facebook專頁昨晚還發布「柯P的口罩小教室」圖文，諷刺這種「口罩亂象」。
台北市衛生局：按法例處理 最高可罰1.5萬新台幣
中央流行疫情指揮中心昨重申，「唱歌須戴口罩」，且宴席中禁止逐桌敬酒敬茶，離開座位須戴口罩。台北市衛生局今日表示，針對柯文哲周二脫口罩唱歌事件，會按傳染病防治法處理，最高可罰款1.5萬元新台幣。
至於柯文哲在高雄脫口罩唱歌，民眾黨昨強調並無違規，活動前有詢問衛生局，完全符合當時的防疫規定。高雄市長陳其邁今日則回應稱，事件會按照程序辦理。另外，根據台北市衛生局網站，自我健康監測只需每天量體溫、監測狀況，完全無症狀的話可正常上班、上學、外出，全程戴口罩，避免出入人多擠迫地方，避免聚餐、聚會或參加大型活動等。