疫情｜鄭州富士康員工徒步12小時回鄉：不想走，腳都腫了

河南鄭州富士康大批員工因廠區爆疫且廠方處置不善而強行離開，徒步回鄉。《瀟湘晨報》報道，其中有富士康員工徒步走了12個小時，昨凌晨遇上開車出來接人的老鄉才結束艱辛回鄉旅程，獲送到隔離酒店，「真的很累，一點都不想走，腳都腫了，腳丫子都磨破了……途中遇到蠻多人放了吃的喝的，經過臨時卡點的時候那些人也很關心你，給你送吃的。但是我們畢竟是從富士康出來的，我們會和他們保持距離」。 地方政府派旅遊巴接應富士康員工 河南一些地方政府就安排旅遊巴在高速公路口接富士康員工到集中隔離點，其中焦作孟州市政府安排接載孟州籍富士康員工的旅遊巴司機表示，昨日上午9時出發，「跑了兩趟，跑到淩晨大概1點，基本上跑了十五六個小時了」，接載的數十名鄉親之中，大部分是20多歲的年輕人，「有的情緒比較不穩定，我就跟他們說，你見到我們就算到家了，放心沒事的」。

鄭州富士康食肆逐步恢復堂食 《河南日報》今日引述富士康相關負責人表示，目前鄭州涉疫園區防疫形勢隱中向好，未發生重症感染，上周六起有4間食肆自逐步恢復堂食，計劃明日再恢復4間，強調能夠保障20萬人次免費一日三餐。 該負責人指出，今波疫情發生後，富士康立即進入應急狀態，在省市專家團隊指導下，自本月10日開始每天一次全員核酸檢測，13日起啟動閉環管理，要求所有員工集中入住公司宿舍，以及指定酒店和學校等，實行點對點上下班；17日起分流上班、就餐；19日起停止園區食肆堂食，實行分餐配餐，免費為員工提供一日三餐，同時對正常上班且符合防疫要求的員工發放每天50元 (人民幣，上吊)獎金；21日起實行「核酸+抗原」一天兩檢；26日起至下月11日，iDPBG(數位產品事業群)上班獎金提高至每天100元，最高1,500元全勤獎金。 富士康：盼疫情穩定後大家返崗相聚 對於有意回鄉的員工，該負責人強調，公司已聯合政府統一安排人員和車輛，在嚴格落實疫情防控規定前提下，確保員工點對點有序返鄉，「對於已經返鄉的員工，公司感恩大家曾經的付出與相伴，在這裡也祝願大家身體健康，也盼望疫情穩定後，大家仍能返崗相聚」。

該負責人又指，在專家團隊指導下，富士康現時會繼續實施閉環管理，進一步完善疫情防控措施，盡最大努力做好留廠員工的衣食住行、核酸檢測、身體健康保障等工作，增加廠區及宿舍的消毒殺菌頻率，聯合鄭州市第一人民醫院為員工提供在線問診、用藥指導及藥物配送等服務，並開放24小時關愛熱線等提供在線心理疏導服務。 富士康：目前是iPhone生產高峰期 正盡全力生產 網購平台「雙11」購物節活動陸續展開，鄭州富士康爆疫對iPhone產量的影響成為各界關心的話題。該負責人直言，目前是生產高峰期，產線對工人的需求較大，富士康鄭州園區正盡最大努力做好生產和防疫工作，並會協調其他園區產能備援。