疫情｜重申堅持動態清零 國家衛健委：以確定策略對抗不確定性

官媒《人民日報》連續3日發評論文章強調要「堅持動態清零」後，國務院聯防聯控機制今日在北京舉行的記者會，亦詳細闡述堅持這項「防疫總方針」的原因，席間國家衛健委疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年強調，科學界尚無法完全掌握新冠病毒變種方向及變種後的毒力、致病力等，只能肯定「變是它的常態」，故「面對這些不確定性，我們就應該用確定性的策略、確定性的方針來對抗這種不確定性」。

記者會上，梁萬年表示，動態清零的核心是「把疫情阻斷」，並不是「消滅病毒」，也不是「不容許出現一宗病例」，而「阻斷疫情」的核心就是要「快速發現、快速撲滅，發現一宗，撲滅一宗」。他認為，內地近三年的防控，證明動態清零「是有效的、是可行的、也是科學的」，面對病毒變種的不確定性，就應該使用確定的策略與方針來對抗。

梁萬年：「躺平」與中國文化及抗疫理念不相容 梁萬年又指，堅持動態清零的背後，是「人民至上、生命至上」的防控理念，以及秉行「一切為了人民健康、以人民為中心」的具體體現，如果完全學習外國的所謂「躺平」，結果肯定是將有大量民眾受感染，並勢必造成大量重症和死亡，「這和中國的文化、和我們的抗疫理念是不相容的」。 吳尊友：與美國甚至全球防疫效果相比 中國絕對是優等生 中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友則表示，疫情持續近年，全球每個人都受到不同程度的影響，而從發病和死亡兩個指標來看，「中國人受到新冠的影響是全球最小的……無論是與美國疫情防控效果進行比較，還是與全球總體疫情防控效果進行比較，中國都是絕對的優等生，我們沒有理由不自信，沒有理由懷疑我們的防控策略」。