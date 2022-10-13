疫情｜重申堅持動態清零 國家衛健委：以確定策略對抗不確定性

官媒《人民日報》連續3日發評論文章強調要「堅持動態清零」後，國務院聯防聯控機制今日在北京舉行的記者會，亦詳細闡述堅持這項「防疫總方針」的原因，席間國家衛健委疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年強調，科學界尚無法完全掌握新冠病毒變種方向及變種後的毒力、致病力等，只能肯定「變是它的常態」，故「面對這些不確定性，我們就應該用確定性的策略、確定性的方針來對抗這種不確定性」。
記者會上，梁萬年表示，動態清零的核心是「把疫情阻斷」，並不是「消滅病毒」，也不是「不容許出現一宗病例」，而「阻斷疫情」的核心就是要「快速發現、快速撲滅，發現一宗，撲滅一宗」。他認為，內地近三年的防控，證明動態清零「是有效的、是可行的、也是科學的」，面對病毒變種的不確定性，就應該使用確定的策略與方針來對抗。
梁萬年：「躺平」與中國文化及抗疫理念不相容
梁萬年又指，堅持動態清零的背後，是「人民至上、生命至上」的防控理念，以及秉行「一切為了人民健康、以人民為中心」的具體體現，如果完全學習外國的所謂「躺平」，結果肯定是將有大量民眾受感染，並勢必造成大量重症和死亡，「這和中國的文化、和我們的抗疫理念是不相容的」。
吳尊友：與美國甚至全球防疫效果相比 中國絕對是優等生
中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友則表示，疫情持續近年，全球每個人都受到不同程度的影響，而從發病和死亡兩個指標來看，「中國人受到新冠的影響是全球最小的……無論是與美國疫情防控效果進行比較，還是與全球總體疫情防控效果進行比較，中國都是絕對的優等生，我們沒有理由不自信，沒有理由懷疑我們的防控策略」。
吳尊友指出，截至本月10日，世衛網站顯示，美國累計95,260,865宗感染個宗，1,050,195宗死亡；中國本土累計254,066宗確診、755,048宗無症狀感染，感染總數1,009,114宗，死亡5,226宗。中國本土新冠感染率為每10萬人口70人，是美國的1/483；中國本土新冠死亡率為每10萬人口0.4人，是美國的1/785。中國人口佔全球比例為18.32%，新冠發病數佔全球的比例為0.16%，按照百萬人口計算，發病率是全球的1/112；中國新冠死亡人數佔全球的0.08%，按照百萬人口計算，死亡率是全球的1/229。
梁萬年：我們看到勝利的曙光，但還未到勝利的彼岸
至於何時可以回歸疫前的正常生產生活，梁萬年直言，目前內地疫情防控雖然取得階段性成效，「我們看到了勝利的曙光，但是還並沒有達到勝利的彼岸」，仍要繼續努力做好相應防控工作，包括堅定信心、統一思想，堅持「外防輸入、內防反彈」的總策略及「動態清零」的總方針；加強疫苗接種，特別是長者，以防止重症和死亡；加強防控與救治能力的建設和相應準備；研發、生產、供應更有效、更簡便使用的疫苗和藥物；做好疫情防控物資及保證正常生產生活物資的儲備；防止「一刀切」、「層層加碼」的防控措施。