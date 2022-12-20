疫情｜「陽了可以洗澡嗎？」成微博熱搜第二 網民吐槽沖涼令病情反覆

內地愈來愈多民眾感染新冠肺炎，圍繞新冠肺炎的疑問也愈來愈多，而最新疑問竟然是「陽了可以洗澡嗎？」相關話題今晚還登上微博熱搜榜第二位。

不少網民都不明白為何有人會問感染新冠後能不能洗澡，質疑「這是養病，不是坐月子，為啥不能洗澡？」惟許多網民透露，「本來沒燒了，覺得挺有精神的，就洗了個澡，下午又燒了」、「本來嗓子沒啥事也不痛，昨天洗澡水溫有點過高就想著殺殺毒，洗完晚上睡覺嗓子就開始痛了」、「本來差不多退燒了，感覺燒完了身上有黏黏糊糊的汗洗個澡，結果洗澡完晚上又燒回了38度」、「第六天好多了，洗澡洗頭後，半夜高燒，咳嗽加重」、「我洗了個頭又開始發燒」。

網民：病毒又不是植物見水瘋長

與此同時，不少網民反駁，「我洗澡了，洗得很燙，發汗了，沒有嚴重呀」、「(我)每天洗，洗澡前全身都痛，洗完全身都舒服，非常熱的水洗」、「想洗就洗，七天轉陰」、「只要洗得動就洗，洗澡有利降溫，出汗退燒後更應及時清洗。病毒又不是植物見水瘋長」。

官媒《人民日報》引述上海中醫藥大學急危重症研究所所長方邦江指出，「陽了之後也是可以洗澡的」，一般而言，洗澡並不會導致新冠症狀加重，但要注意洗澡時間等事項。

專家：高燒不宜洗澡 以免著涼加重病情

方邦江表示，若處於急性高燒嚴重時期，由於人體水、電解質和能量流失，身體較為虛弱，「這時一般不建議洗澡」，因為洗澡會耗費體力，而且冬天氣溫較低，體質弱的人容易著涼感冒，加重病情、延長病程。方邦江建議在發燒低於攝氏38.5度或退燒後體力尚可時洗澡，惟還要注意室內溫度不要過低、水溫不要過高、洗澡時間不要太長，以免著涼、出汗太多、消耗體力；洗澡後應及時補充水分，避免脫水等。