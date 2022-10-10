疫情｜韶關男隨地吐痰 致多名路人染BF.7

廣東韶關出現Omicron BA.5.1.7感染個案，是內地首次發現BA.5.1.7變種病毒株。與此同時，韶關出現BF.7感染個案，首名患者本月1日凌晨從內蒙古呼和浩特搭機飛抵廣州後轉車回韶關，在車上及之後於韶關都無戴口罩，期間多次外出購物，甚至在公共場所隨地吐痰，導致多名路過市民受感染。該名患者已因涉嫌妨害傳染病防治罪於上周五被刑事立案調查。

韶關市疾控中心副主任李書劍指出，市內出現多宗多源頭多鏈條外地輸入新冠肺炎個案，引發當地多宗感染，而主要傳播鏈有兩條，分別是BF.7及BA.5.1.7，其中BA.5.1.7是內地首次發現，BF.7則是市內首條傳播鏈，源自一名從呼和浩特返回韶關姓陳男子。

BF.7正在呼和浩特肆虐 涉事男子已被刑事立案調查

BF.7正在呼和浩特肆虐，自上月28日以來，當地單日新增BF.7個案超過600宗，累計個案超過1,800宗。韶關新冠肺炎疫情防控指揮部指出，該名35歲未接種新冠疫苗的姓陳男子，從呼和浩特返回韶關後，收到防疫人員的涉疫風險人員排查電話，卻沒有按規定就地等待疾控人員上門處置，還不戴口罩步行到公共場合隨地吐痰，導致其攜帶的BF.7在社會面傳播，「行為十分惡劣，後果非常嚴重」，公安機關已對其刑事立案偵查，依法從嚴追究其法律責任。

根據當地防疫指揮部公布的陳男活動軌跡，陳男從廣州白雲機場乘車回韶關開始，就無戴口罩，期間多次外出堂食、購物，甚至光顧採耳美容館、休閒會所足浴，又曾到藥房買藥，直到本月3日中午才去做核酸檢測，惟採樣後再去足浴，直至當晚被疾控部門管控。

內地昨增近2000宗本土感染 內蒙古佔678宗

內地昨日新增1,939宗本土感染，內蒙古佔最多，有678宗，其次是新疆446宗，廣東則有55宗，雲南、四川、甘肅、上海等地都有數十宗個案，北京亦有15宗。