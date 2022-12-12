疫情｜「顏值高不易染新冠」？中醫：無科學根據 但有一定道理

內地「新十條」優化防疫措施落實，民眾積極「做好自己健康第一責任人」之際，社交平台近日瘋傳，外國有研究顯示，「顏值高」的人免疫系統較好，較不容易感染新冠肺炎，亦有人聲稱「常運動可預防新冠」。內地有中醫專家指出，雖然相關說法沒有科學根據，但有一定道理。

四川《華西都市報》旗下「封面新聞」引述四川省第二中醫醫院呼吸與危重症醫學科主任、四川省新冠肺炎醫療救治專家組成員余德海指出，「身體好、抵抗力強的人確實更不容易被感染」，而「顏值高」、「長得好看」通常是指一個人的狀態比較好，從中醫角度也可說是一個人「先天之本」很足，一定程度上反映出這個人「吃得好、睡得好、心態好」，也顯示其健康狀態較好。

專家：自信心也能提高抵抗力

余德海還稱，一般情況下，生得好看的人通常自信心較高，而「自信心也能提高抵抗力」，故「顏值高的人更不容易感染新冠」有一定道理。他並提到，平時多運動、多吃蛋白質等營養物質，能讓大家擁有好身體，「身體好了，抵抗力提高了，一方面可減低病毒感染的機率；另一個方面，就算感染，症狀也會更輕，不容易出現重型及危重型」。

對於最近興起在朋友圈曬自己的快速抗原檢測結果，余德海認為，快測其實對大部分人來說意義不大，但可減少感染擴散。他解釋，快測只是識別病毒「外衣」，故可能出現「假陽性」，且快測結果只反映是否被感染，而不能分類型(普通症、輕症、重症、危重症」，加上Omicron目前多為無症狀感染者，「很多患者的症狀甚至比普通感冒還要輕」，普通症和輕症一般7至10天就能自愈，故快測主要是找出患者，讓患者居家隔離治療，減少流動，進而減少病毒傳播。

網民：我3年未感染的原因找到了

有網民調侃，「我3年未感染的原因找到了」、「到目前為止還沒得過新冠的我暫時願意相信專家說的這句話」、「笑死，所以現在就是……自信放光芒？」、「簡直，我就是對我的免疫力和抵抗力有極大自信」、「怎麼，新冠是在我顏值低谷的時候攻擊我的唄」。有網民就批評，「專家能不能別天天說些有的沒的，明確個防護方案比甚麼都強，搞的人心惶惶的」、「沒甚麼好建議的可以不建議，真是無語」。

內地新增本土感染少於1萬 「行程碼」明起全面下架

另外，內地昨日新增本土感染個案回落到1萬宗以下，僅8,626宗，廣東、重慶及北京分別佔2,347、1,845及1,137宗，其餘省市新增個案都低於330宗。俗稱「行程碼」的「通信行程卡」將於明日(13日)零時起正式下架，相關短信、網頁、微信小程序、支付寶小程序、App等查詢渠道同步取消。行程碼是以通信大數據分析使用者過去7天有否到訪國內外疫情風險區，結合健康碼顯示使用者行程資訊。