疫情｜驚不斷中完又中？鍾南山：染Omicron後一年內再染比例非常小

內地昨日新增1,944宗新冠肺炎本土確診，廣東、北京及重慶仍然佔最多，分別有857、494及143宗，其他省市僅1至67宗。雖然確診數字持續回落，但不少民眾反映身邊越來越多人受感染，擔心遲早到自己。中國工程院院士鍾南山今日在廣州中山大學「全國高校抗疫大講堂」上呼籲，「不要因為自己感染而害怕、恐懼，現在的感染更像是感冒」，絕大多數患在可在7至10天內完全恢復，又指感染一次Omicron後，體內就會產生抗體，等於打了一次疫苗，且眾多數據顯示，一年內再次感染的比例非常小。

「大家一起陽」觀念要不得 易致病毒再變種

對於目前有種說法「早也陽、晚也陽，不如大家一起陽」，鍾南山批評這種觀念不可取，指很短時間內出現大規模感染，不但影響正常社會秩序，還容易導致新的變種病毒出現，惟他同時指出，「感染新冠是一個自然規律，大家並不是主動要去得病，但由於奧密克戎傳播性很強，是大概率會感染」，而感染時間拖得越遲，感染後出現辛苦症狀的機會相信會越來越少，「隨著時間的推移會是這樣……我相信到最後，會越來越多感染者是無症狀」。

鍾南山：料明年初社會更加開放、有生機

鍾南山提醒，目前要以預防為主，加強個人防護，戴口罩、保持社交距離、減少聚集等，並強烈呼籲加速新冠疫苗加強劑的接種，「我相信，在明年初，我們將看到一個更加開放、陽光、樂觀、有生機的社會」。