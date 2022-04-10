疫情｜Omicron BA.2襲廣州 民眾非必要不得離市

廣東廣州本土疫情再現，全市11個區陸續進行全民核酸檢測，截至今午12時共採樣1,918萬份。今午5時舉行的廣州市疫情防控記者會指出，今波疫情自上周五起，截至今午2時累計23人感染，大部分來自白雲區中風險地區及各類管控區域，主要是密切接觸者、次密接及重點人群，傳播鏈基本清晰，不排除有社區隱匿傳播，故自明日零時開始，全市民眾非必要不離穗，確需離穗須持48小時核酸陰性證明。與此同時，全市中小學明日起至17日暫停實體課堂，改為網上教學；幼稚園停止幼兒入園，大學封閉管理。

廣州琶州會展中心改建方艙醫院 料提供3450床位

廣州今次疫情的病毒基因排序結果顯示為Omicron BA.2，與廣東省內檢測到的毒株同源性不高，提示可能有新的傳播來源，而現時疫情集中於白雲區，累計19人感染，其餘包括越秀區2人，海珠及天河區各1人。各區首輪全民檢測基本完成，白雲、海珠、番禺和越秀部分區域今午再啟動新一輪檢測，以確保「一人不漏，跑贏病毒」。廣州琶州會展中心則正改建成方艙醫院，預計提供3,450個床位。廣州市政府副秘書長吳林波提到，近期國務院聯防聯控機制綜合組要求各省準備2至3間方艙醫院，故按照國家要求加快做好儲備方艙醫院相關工作。