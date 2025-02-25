病人用DeepSeek執藥質疑治療方案　內地醫生怒查指南發現AI先係啱

DeepSeek橫空出世震撼全球，沒想到也要讓醫生失業了嗎？內地一名醫學博主聲稱，病人用DeepSeek質疑他的治療方法，他氣到回家上網查，沒想到AI的診斷竟是對的。

醫生：感覺離失業的時間不遠了

據《極目新聞》報道，2月22日，廣東一位醫學博主「孤芳自賞」的網帖引起網友熱議。他PO文表示，「天都塌了！病人DeepSeek後質疑我的治療方案，氣得我自己又查了一遍指南，才發現指南更新了……」。

他表示，DeepSeek給出的診斷結果是正確的。「我們地方（醫院）有些藥沒有就用了替換藥，已經和患者解釋清楚了。」

還有其他醫生博主曬出和他類似的遭遇。2月16日，博主「幻空」發帖稱，上班時遭遇病人拿出DeepSeek的診斷方案，直接找他開藥的情況。他調侃稱：「感覺離失業的時間不遠了。」