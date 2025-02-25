病人用DeepSeek執藥質疑治療方案　內地醫生怒查指南發現AI先係啱

DeepSeek橫空出世震撼全球，沒想到也要讓醫生失業了嗎？內地一名醫學博主聲稱，病人用DeepSeek質疑他的治療方法，他氣到回家上網查，沒想到AI的診斷竟是對的。
醫生：感覺離失業的時間不遠了
據《極目新聞》報道，2月22日，廣東一位醫學博主「孤芳自賞」的網帖引起網友熱議。他PO文表示，「天都塌了！病人DeepSeek後質疑我的治療方案，氣得我自己又查了一遍指南，才發現指南更新了……」。
他表示，DeepSeek給出的診斷結果是正確的。「我們地方（醫院）有些藥沒有就用了替換藥，已經和患者解釋清楚了。」
還有其他醫生博主曬出和他類似的遭遇。2月16日，博主「幻空」發帖稱，上班時遭遇病人拿出DeepSeek的診斷方案，直接找他開藥的情況。他調侃稱：「感覺離失業的時間不遠了。」
阜陽市人民醫院已實現DeepSeek大模型私有化部署
事實上，內地已有醫院直接找DeepSeek合作。
阜陽市人民醫院最近直接中國聯通阜陽市分公司達成合作，成功實現DeepSeek大模型私有化部署。其中包括使用DeepSeek分析海量病例，發現潛在疾病規律，助力診療方案優化，同時實現文獻智慧檢索，科研人員輸入關鍵字，DeepSeek秒級匯總全球最新研究成果。
另外在醫生診斷方面，病理切片通過DeepSeek識別，精准篩查癌細胞，減少人為誤差等。
醫生：AI工具可以幫助醫生降低誤診率
西安一家大型三甲醫院的醫生稱，使用人工智慧輔助醫生工作並不是最近一兩年才開始的事情，「今年之前，我們醫院就已經開始使用人工智慧軟體來説明醫生看片子了，這些工具可以幫助醫生發現容易被誤診的病灶，並進行標記和提示，從而降低誤診率。」
不過該醫生強調，人工智慧工具只是輔助手段和重要幫手，在全過程中最終來做決斷的還是醫生。
而且報道指出，AI是沒有處方權的，無論是根據法律法規，還是國家、地方的相關規定，人工智慧工具肯定是不能給病人開藥的，而且若真的按照AI的建議去開藥，出現問題的話，人工智慧也無法對病人負責。
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