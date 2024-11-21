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中國
2024-11-21 10:49:00

發展低空經濟　有內地企業開發安全監管系統減少無人機碰撞機會

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有內地工程師認為，應配合不同的低空經濟活動，去劃分不同限制高度。（港台圖片）

有內地工程師認為，應配合不同的低空經濟活動，去劃分不同限制高度。（港台圖片）

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國家及本港正著力推動發展低空經濟，目前不少應用情景在使用無人機。有內地公司提倡善用直升機作為低空經濟發展的起步。負責人李天表示，有人駕駛歷史悠久，飛行器獲國內外民航部門認證，建議低空經濟先由成熟模式起步，再慢慢過渡到以無人機作為低空運輸工具。

低空載人較載貨更能帶動經濟效益

李天的公司與酒店合作，提供用直升機接新娘到婚禮現場的服務，亦有從事觀光航線業務。直升機接載4名旅客觀光，價格1千多元人民幣，航拍航測的收益會相對低，認為低空載人較載貨，更能帶動經濟效益。

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低空經濟是指一般在1000米以空域進行的低空經濟活動，可用於救援、測量、送貨載客等範疇。有內地公司設計出配備高強度照明系統的無人機，裝置連接著電源，可放飛至幾十米高，照亮範圍廣闊，經測試可持續飛行3個月。以往地震災區及防疫期間興建方艙醫院，現場都曾使用過有照明功能的無人機。

隨著無人機愈來愈多應用，外界關注所帶來的潛在風險。有內地企業開發低空安全監管系統，透過無線電技術，了解無人機之間的定位，減少碰撞機會。現時有地方的公安機關使用中。

銷售工程師李騰舉例說系統會知道醫院用無人機輸送血液，又或外賣平台送外賣這些已規劃好的飛行路線，如果偵測到有人在飛行路線附近放無人機，並構成風險，系統會出發出警告，醫院或平台方面可即時調整飛行路線。他建議針對不同的低空經濟活動，例如消費級無人機及低快遞運輸等，應劃分不同的飛行高度。

原文刊登於 香港電台

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