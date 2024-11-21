發展低空經濟　有內地企業開發安全監管系統減少無人機碰撞機會

有內地工程師認為，應配合不同的低空經濟活動，去劃分不同限制高度。（港台圖片）

國家及本港正著力推動發展低空經濟，目前不少應用情景在使用無人機。有內地公司提倡善用直升機作為低空經濟發展的起步。負責人李天表示，有人駕駛歷史悠久，飛行器獲國內外民航部門認證，建議低空經濟先由成熟模式起步，再慢慢過渡到以無人機作為低空運輸工具。

低空載人較載貨更能帶動經濟效益

李天的公司與酒店合作，提供用直升機接新娘到婚禮現場的服務，亦有從事觀光航線業務。直升機接載4名旅客觀光，價格1千多元人民幣，航拍航測的收益會相對低，認為低空載人較載貨，更能帶動經濟效益。