發改委等6部門提出2027年形成3個萬億級消費領域 涵蓋人工智能、新能源汽車、休閒時尚等領域

國家發改委等6個部門聯合印發促進消費實施方案並於周三公布，提出到2027年，實現消費品供給結構明顯優化，形成3個萬億級消費領域和10個千億級消費熱點，打造一批富有文化內涵、享譽全球的高品質消費品，涵蓋人工智能(AI)、電子產品、新能源汽車、休閒、運動、長者、幼兒等多個領域。到2030年，供給與消費良性互動、相互促進的高質量發展格局基本形成，消費對經濟增長的貢獻率穩步提升。 新華社報道，工信部、國家發改委、商務部、文旅部、人民銀行、市監總局6個部門聯合印發《關於增強消費品供需適配性進一步促進消費的實施方案》，聚焦以消費升級引領產業升級，以優質供給更好地滿足多元需求，實現供需更高水準的動態平衡。

方案在加速新技術與新模式的創新應用、擴大特色和新型產品供給、精準匹配不同人群需求、培育消費新場景與新業態，以及營造良好發展環境這5方面，部署了19項重點任務。其中，提出明確加快布局新領域新賽道、強化人工智能融合賦能等。例如聚焦於智能網聯新能源汽車、智能家居、電子消費品、現代紡織、食品、綠色建材等重點行業，打造標誌性產品和建立創新企業等。

方案也要求促進企業不斷優化及擴大綠色產品線來滿足市場需求、推動農村消費品提升質量、大力發展休閒和運動產品等。包括適應綠色化、低碳化消費趨勢，提高消費品效能等的限定值標準。方案亦提出，面向賽事經濟、戶外經濟、冰雪經濟等新需求，加強多功能智能化體育健身器材、冰雪和戶外運動裝備等優質產品供給。

此外，方案要求瞄準細分市場，明確豐富嬰童產品供給、加強優質學生用品供給、擴大時尚「潮品」供給、優化長者適用產品供給等。例 如研發設計具有保護視力、肩頸、脊椎等功能的書寫工具，推廣個性化學習套裝，並推動嬰童產品精細化、品質化、智慧化發展。 此外，當局將引導平台企業開展品牌品質促進消費活動，支持開設消費品首店、旗艦店，有序發展直播電商、即時零售等新業態。還要強化財政金融支持，統籌相關資金渠道支持消費品產業提升質量，並加強民生方面反壟斷常態化監管執法等。