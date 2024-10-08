發改委：加力推一攬子增量政策 五方面刺激經濟

務院新聞辦公室周二(8日)舉行記者會，介紹「系統落實一攬子增量政策，扎實推動經濟向上結構向優、發展態勢持續向好」有關情況，中國將加力推出一攬子增量政策，推動經濟持續回升向好。一攬子增量政策，包括統籌財政、金融、消費、投資等領域，國家發展改革委主任鄭柵潔稱，系統落實一攬子增量政策的具體措施主要有五方面，包括加力提效實施宏觀政策和進一步擴大內需。
發改委：加大宏觀政策逆周期調節力道
在宏觀政策方面，鄭柵潔提到要加大宏觀政策逆周期調節力度。加強財政稅、貨幣金融、投資消費、所得分配等宏觀政策的統籌協調和系統集成，強化政策工具協同創新；要加力支持地方進行債務置換，化解債務風險。降低存款準備率，實施有力度的降息，支持國營大型商業銀行補充核心一級資本，為經營主體投融資、宏觀政策實施等創造更好的金融環境，近期已出台實施降準降息等政策，其他金融政策也積極推進。
發改委：進一步擴大內需
至於進一步擴大內需。在消費方面，重點在於把促消費和惠民生結合起來，促進中低收入族群增收，實施提振消費行動。投資方面，重點在於擴大有效投資，加速形成實體工作量。鄭柵潔指目前7,000億元(人民幣、下同)中央預算內投資已經全部下達，用於「兩重」建設(國家重大戰略實施和重點領域安全能力建設)和「兩新」(大規模設備更新和消費品以舊換新)工作的1萬億元超長期特別國債已全部下達到項目和地方。
明年將繼續發行超長期特別國債並優化投向，加力支持「兩重」建設。將在年內提前下達明年1,000億元中央預算內投資計畫，以及1,000億元「兩重」建設項目清單，支持地方加快開展前期工作。
發改委：促進房地產市場止跌回穩 努力提振資本市場
另外三方面，包括加大助企幫助度、促進房地產市場止跌回穩和努力提振資本市場。在幫助企業方面，鄭柵潔提到，將無還本續貸政策由小型企業階段性擴大到中型企業。至於房地產，對商品房建設嚴控增量、優化存量、提高質量，加大「白名單」項目貸款投放力度，運用專項債券等支持盤活存量閒置土地，調整住房限購政策，釋放剛性和改善性住宅需求，加速消化存量商品房，降低存量房貸利率，抓緊完善土地、財稅、金融等政策，加速建構房地產發展新模式。
在提振資本市場方面，相關部門將採取有力有效的綜合措施，大力引導中長期資金入市，打通社保、保險、理財等資金入市堵點，支持上市公司併購重組，穩步推進公募基金改革，研究推出保護中小投資者的政策措施。目前各項政策正在加速推出。下一步，國家發展改革委將密切追蹤情勢變化，即時評估政策執行效果，及時研究新的增量政策，做好政策預研儲備，統籌今明兩年政策銜接、工作銜接，紮實推動經濟穩定向上結構向優、發展態勢持續向好。
發改委：我國經濟運作整體平穩、穩中有進
鄭柵潔在會上表示，從宏觀全局看，面對更加錯綜複雜的國內外環境，我國經濟運行總體平穩、穩中有進，新質生產力加快形成，民生保障不斷加力，防範化解重點領域風險取得新的正面進展，高品質發展深入推進，社會大局保持穩定。
鄭柵潔又表示，從發展態勢來看，我國經濟發展的基本面沒有改變，市場潛力大、經濟韌性強等有利條件沒有改變，隨著各項存量政策效應持續釋放特別是增量政策出台實施，近期市場預期明顯改善，製造業採購經理指數(PMI)回升較快，股市回升上漲，「十一」假期市場消費旺盛。我們對實現全年經濟社會發展目標任務充滿信心，並對維持經濟社會持續平穩健康發展充滿信心。
發改委記者會內容連結
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