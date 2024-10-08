發改委：加力推一攬子增量政策 五方面刺激經濟

發改委：進一步擴大內需 至於進一步擴大內需。在消費方面，重點在於把促消費和惠民生結合起來，促進中低收入族群增收，實施提振消費行動。投資方面，重點在於擴大有效投資，加速形成實體工作量。鄭柵潔指目前7,000億元(人民幣、下同)中央預算內投資已經全部下達，用於「兩重」建設(國家重大戰略實施和重點領域安全能力建設)和「兩新」(大規模設備更新和消費品以舊換新)工作的1萬億元超長期特別國債已全部下達到項目和地方。 明年將繼續發行超長期特別國債並優化投向，加力支持「兩重」建設。將在年內提前下達明年1,000億元中央預算內投資計畫，以及1,000億元「兩重」建設項目清單，支持地方加快開展前期工作。

發改委：促進房地產市場止跌回穩 努力提振資本市場 另外三方面，包括加大助企幫助度、促進房地產市場止跌回穩和努力提振資本市場。在幫助企業方面，鄭柵潔提到，將無還本續貸政策由小型企業階段性擴大到中型企業。至於房地產，對商品房建設嚴控增量、優化存量、提高質量，加大「白名單」項目貸款投放力度，運用專項債券等支持盤活存量閒置土地，調整住房限購政策，釋放剛性和改善性住宅需求，加速消化存量商品房，降低存量房貸利率，抓緊完善土地、財稅、金融等政策，加速建構房地產發展新模式。 在提振資本市場方面，相關部門將採取有力有效的綜合措施，大力引導中長期資金入市，打通社保、保險、理財等資金入市堵點，支持上市公司併購重組，穩步推進公募基金改革，研究推出保護中小投資者的政策措施。目前各項政策正在加速推出。下一步，國家發展改革委將密切追蹤情勢變化，即時評估政策執行效果，及時研究新的增量政策，做好政策預研儲備，統籌今明兩年政策銜接、工作銜接，紮實推動經濟穩定向上結構向優、發展態勢持續向好。