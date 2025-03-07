發改委：設立國家創業投資引導基金 央視：航母級近1萬億元

十四屆全國人大三次會議昨舉行經濟主題記者會，相關部門負責人就發展改革、財政預算、商務和金融證券等問題回答中外記者提問。國家發展改革委主任鄭柵潔表示，會加快培育新興產業、未來產業，近期將設立國家創業投資引導基金，目的就是做優做強做大創新型企業。央視稱，有關引導基金為「航母級」，將吸引帶動地方、社會資本近1萬億元人民幣。 鄭柵潔在記者會上稱，把培育新動能與升級傳統動能更好結合起來，加力構建現代化產業體系。一方面，培育壯大新興產業、未來產業。近期，發改委將設立國家創業投資引導基金，目的就是做優做強做大創新型企業。另一方面，改造提升傳統產業。近期，國務院常務會研究了化解重點產業結構性矛盾的政策措施，他們將分行業出台具體方案，推動落後低效產能退出，擴大中高端產能供給，讓供給側更好地適應市場需求的變化。

鄭柵潔回應記者提問時稱，發改委將聚焦「資金、人才、生態」，抓好3個重點。一是抓投入，持續加大科技創新投入力度。上述亦提到將組建國家創業投資引導基金，帶動地方資金、社會資本近1萬億元，就是要聚焦硬科技、堅持長周期、提高容錯率，通過市場化方式投向科技型企業；同時，完善併購重組、份額轉讓等政策，鼓勵發展併購基金等，暢通創業投資退出管道，更大力度吸引社會資本參與創業投資，實現技術鏈、產業鏈、供應鏈的市場化重構。

二是抓人才，持續培養高素質人才隊伍。加強拔尖創新人才、緊缺科技人才培養，在實踐中造就一大批戰略科學家、優秀企業家、卓越工程師、大國工匠、高技能人才。三是抓生態，持續打造開放包容的創新生態。出台支持新質生產力發展的政策措施，積極構建支持全面創新的基礎制度，不斷完善包容審慎監管，努力營造充滿活力、守正創新的生態環境。

聚焦AI等創新科技 央視報道指，國家創業投資引導基金主要引導金融資本投早、投小、投長期、投硬科技。哪些創新型企業將獲青睞？基金會聚焦人工智慧(人工智能，AI)、量子科技和氫能儲能等前沿領域，通過市場化方式投資種子期、初創期企業，適當兼顧早中期中小微企業，支撐原創性、顛覆性技術創新和關鍵核心技術攻關，培育發展戰略性新興產業和未來產業。政府工作報告中提到的生物製造、具身智慧、6G等，也均在投資領域之內。

至於可以陪伴創新型企業多久？基金存續期達到20年，這意味著較一般的股權投資基金更長。發改委相關負責人表示，新設立的國家創業投資引導基金將有力解決科創企業發展初期普遍面臨的資金短缺問題，更好發揮創業投資支持科技創新的重要作用，推動重大科技成果向現實生產力轉化，加快實現高水準科技自立自強，培育發展新質生產力。