發改委：電動車仍將保持快速增長　大幅推升充電基礎設施建設需求

發改委新聞發言人李超表示，內地消費者對新能源汽車的需求將繼續走高，新能源汽車特別是電動車仍將保持快速增長，將大幅推升對充電基礎設施的建設需求。

李超在發布會上表示，截至去年，內地新能源汽車產銷量已連續9年位居全球首位。今年首5個月，產銷量分別為392.6萬輛及389.5萬輛，兩者按年都升逾30%，新能源汽車銷量佔整體汽車銷售比例33.9%。

李超堅決反對對自華進口電動車加徵關稅

她又提到，截至去年底，全國新能源汽車保有量逾2000萬輛，其中純電動汽車保有量1552萬輛，佔比逾76%，將催生充電基礎設施建設的需求。至5月底，全國充電基礎設施總量達992萬台，按年增長56%，其中公私充電設施分別增長46%和61%，中國已建成世界上數量最多、服務範圍最廣、品種類型最全的充電基礎設施體系。她指，今年全國計劃新增公路服務區充電樁3000個、充電停車位5000個，並加大力度支援農村地區充電基礎設施建設。

另外，李超回應歐盟對自華進口電動汽車加徵關稅時表示堅決反對，不僅損害中國企業合法權益，亦將阻礙歐盟企業長遠健康發展，希望歐方深思慎行，尊重基本經濟規律和世貿組織規則。

原文刊登於 香港電台