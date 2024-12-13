百度傳撤資　極越汽車崩盤　員工要求CEO出糧否則扣護照

極越CEO夏一平今天在公司總部辦公室被眾多員工圍住。（圖／翻攝微博）

由百度和吉利合作打造的內地新能源車企「極越」突陷入業務崩潰，多部門「原地解散」。內媒報道，極越CEO夏一平12日上午在公司總部辦公室被眾多員工「圍堵」，還有內部員工在網上直播討薪。

根據內媒《第一財經》，自本月10日起，極越公司內部傳出消息稱，公司股東方將不再投資，以及極越本周將關閉整車業務。在此之前，極越汽車生產部門已經開啟裁員。

多個部門就地解散

夏一平昨11日通過視像會議的方式與全體員工溝通，坦言公司正遇到困難，需立即調整，進入創業的2.0階段，管理層將全力以赴，與全體員工共渡難關。而公司已有多個部門在當天晚間宣布就地解散，比如交付部門。此外國內部分門市已暫停營業。

根據網傳畫面，多名員工將夏一平團團圍住，提出4點訴求，分別是要求極越將今年10月和11月的員工社保、醫保和公積金繳齊；今年12月工資、五險一金、個稅繳完；離職日給員工「N+1」的賠償款，以及將員工落戶流程走完。

現場有員工因擔心夏一平「跑路」，要求公司在今天把工資結算完，否則要扣留夏一平的身分證和護照。夏一平表示，他現身一是為了向員工證明自己未跑路，要與公司共渡難關，二是與員工面對面溝通解決方案。