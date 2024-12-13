百度傳撤資　極越汽車崩盤　員工要求CEO出糧否則扣護照

由百度和吉利合作打造的內地新能源車企「極越」突陷入業務崩潰，多部門「原地解散」。內媒報道，極越CEO夏一平12日上午在公司總部辦公室被眾多員工「圍堵」，還有內部員工在網上直播討薪。
根據內媒《第一財經》，自本月10日起，極越公司內部傳出消息稱，公司股東方將不再投資，以及極越本周將關閉整車業務。在此之前，極越汽車生產部門已經開啟裁員。
多個部門就地解散
夏一平昨11日通過視像會議的方式與全體員工溝通，坦言公司正遇到困難，需立即調整，進入創業的2.0階段，管理層將全力以赴，與全體員工共渡難關。而公司已有多個部門在當天晚間宣布就地解散，比如交付部門。此外國內部分門市已暫停營業。
根據網傳畫面，多名員工將夏一平團團圍住，提出4點訴求，分別是要求極越將今年10月和11月的員工社保、醫保和公積金繳齊；今年12月工資、五險一金、個稅繳完；離職日給員工「N+1」的賠償款，以及將員工落戶流程走完。
現場有員工因擔心夏一平「跑路」，要求公司在今天把工資結算完，否則要扣留夏一平的身分證和護照。夏一平表示，他現身一是為了向員工證明自己未跑路，要與公司共渡難關，二是與員工面對面溝通解決方案。
高達70億財務窟窿
報道稱，夏一平在昨天的內部講話中提到，11月起員工社保斷繳，12月工資緩發，對於主動離職的員工，極越給出的賠償標準為「N+1」，但是並沒有給出具體的賠償時間表。
另據《財新網》，多名知情人士認為極越「閃崩」的主因在於百度撤資。而百度內部人士透露，公司2024年10月曾派財務團隊進入極越進行調查，為後續30億人民幣（約32.1億港元）投資做準備：「結果發現極越一灘爛帳，有高達70億（人民幣，約74.9億港元）財務窟窿，決定不再繼續投入。」
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