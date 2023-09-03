百度｜國產ChatGPT「文心一言」上線　德媒實測輸入「敏感詞彙」將終止對話

記者陳怡伶／綜合報道
國產人工智能（AI）領域迎來新里程碑，官方批准了8個AI聊天機器人應用程式上線。由百度開發的AI聊天機器人「文心一言」31日搶先推出，目前用戶已突破百萬大關。不過經德媒實測發現，向機器人提問時若涉及「敏感詞彙」，對話就會被強制終止。
李彥宏：人工回饋助改進基礎模型
根據內地科技媒體《機器之心》報道，百度、抖音、商湯、中科院等8家企業機構的生成式AI模型，通過《生成式人工智能服務管理暫行辦法》備案，31日起可正式上線。由百度開發、備受期待的「文心一言」也在31日0時第一時間搶先推出，開放全民下載。
百度創辦人、董事長兼執行長李彥宏表示，當「文心一言」向數以億計的網路用戶大規模開放服務後，能夠獲得大量真實世界中的人工回饋，這將有助於進一步改進「文心一言」的基礎模型，並以更快速度升級，創造更好的用戶體驗。
24小時內覆超過3.3億個問題
報道指出，「文心一言」App開放下載不到12小時，就在內地蘋果應用商店免費應用排行榜衝上第一名，是首個登頂應用商店榜首的中文AI原生應用。據悉，App的用戶已突破百萬大關，「文心一言」在24小時內共計回覆網友超過3.3億個問題，可見反響相當熱烈。
「文心一言」App能在對話框一對一地進行知識問答、文本創作、數理邏輯推算、代碼理解、語言翻譯等常見自然語言處理和多模態生成任務。
同時，它還利用「提示詞工具」提供了大量的提示詞模板，涵蓋日常生活的創作、職場、學習、情感、娛樂等更多應用場景。只要輸入簡短語句，就能生成作品，大大增加其功能性。
對百度相關問題顯現防衛性
不過，《德國之聲中文網》實測後發現，若詢問食譜、大學排名等一般問題時，機器人提問可與用戶持續進行問答。若提及到「台灣獨立」、「維吾爾族」、「青年失業率」等敏感詞彙時，系統會簡短回答並終止對話。比如詢問「習近平是誰」、「如何評價習近平」時，用戶會獲得習近平的生平簡介，並被要求重新建立對話。
也有網友在微博分享，向機器人提問「馬化騰（騰訊董事會主席）是資本家嗎？」，機器人回答，「馬化騰是資本家」；但被問及「李彥宏（百度董事長）是資本家嗎？」，機器人卻回答「這個觀點是錯誤的」，並給出一番解釋，並表示不能簡單地將李彥宏歸類為資本家。可見「文心一言」對於使用者提問母公司百度，顯現十足的防衛性。
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