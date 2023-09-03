百度｜國產ChatGPT「文心一言」上線　德媒實測輸入「敏感詞彙」將終止對話

百度董事長李彥宏3月在北京舉行的活動中介紹了「文心一言」的功能。（圖／美聯社）

記者陳怡伶／綜合報道

國產人工智能（AI）領域迎來新里程碑，官方批准了8個AI聊天機器人應用程式上線。由百度開發的AI聊天機器人「文心一言」31日搶先推出，目前用戶已突破百萬大關。不過經德媒實測發現，向機器人提問時若涉及「敏感詞彙」，對話就會被強制終止。

李彥宏：人工回饋助改進基礎模型

根據內地科技媒體《機器之心》報道，百度、抖音、商湯、中科院等8家企業機構的生成式AI模型，通過《生成式人工智能服務管理暫行辦法》備案，31日起可正式上線。由百度開發、備受期待的「文心一言」也在31日0時第一時間搶先推出，開放全民下載。

百度創辦人、董事長兼執行長李彥宏表示，當「文心一言」向數以億計的網路用戶大規模開放服務後，能夠獲得大量真實世界中的人工回饋，這將有助於進一步改進「文心一言」的基礎模型，並以更快速度升級，創造更好的用戶體驗。