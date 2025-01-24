皇崗口岸｜居民投訴夜間車流聲擾民促取消24小時通關 官方回應

有當地網民亦拍片反映皇崗口岸噪音問題，可見夜間時段的皇崗口岸通行車輛堵塞較為嚴重，能聽到該堵塞路段傳出刺耳鳴笛聲。

皇崗口岸是目前唯一連接香港及深圳的24小時通關口岸，惟該口岸日前遭深圳居民投訴深夜喇叭聲、車流聲嚴重干擾附近居民正常休息，建議取消24小時通關。深圳口岸辦回應，將加強對違規鳴笛車輛的管控，調整皇崗口岸貨檢，分流口岸壓力已得到上級部門的批准，相信未來口岸通關車輛將有所減少，噪音擾民等情況將會得到有效緩解。

堵塞路段傳刺耳鳴笛聲

內媒報道，日前有網民於中國人民網領導留言板上，指皇崗口岸目前是香港及內地唯一的24小時通關口岸，一到晚上11點到凌晨1時之際，便有大量車輛湧向皇崗口岸，尤其是周五、周六、周日晚上最為嚴重。

由於口岸附近都是居民區，包括福民新村、皇御苑等，強調這些都是數千戶的大社區，距離口岸只有100米、200米，車輛喇叭聲、車流聲嚴重干擾附近居民的正常休息、夜間噪音的影響範圍非常大。網民建議取消皇崗口岸24小時通關，及在附近居民區較少的口岸，例如深圳灣口岸、文錦渡口岸，才可以考慮開通24小時通關。

有當地網民亦拍片反映皇崗口岸噪音問題，可見夜間時段的皇崗口岸通行車輛堵塞較為嚴重，能聽到該堵塞路段傳出刺耳鳴笛聲。

