皇崗口岸｜居民投訴夜間車流聲擾民促取消24小時通關 官方回應

皇崗口岸是目前唯一連接香港及深圳的24小時通關口岸，惟該口岸日前遭深圳居民投訴深夜喇叭聲、車流聲嚴重干擾附近居民正常休息，建議取消24小時通關。深圳口岸辦回應，將加強對違規鳴笛車輛的管控，調整皇崗口岸貨檢，分流口岸壓力已得到上級部門的批准，相信未來口岸通關車輛將有所減少，噪音擾民等情況將會得到有效緩解。
堵塞路段傳刺耳鳴笛聲
內媒報道，日前有網民於中國人民網領導留言板上，指皇崗口岸目前是香港及內地唯一的24小時通關口岸，一到晚上11點到凌晨1時之際，便有大量車輛湧向皇崗口岸，尤其是周五、周六、周日晚上最為嚴重。
由於口岸附近都是居民區，包括福民新村、皇御苑等，強調這些都是數千戶的大社區，距離口岸只有100米、200米，車輛喇叭聲、車流聲嚴重干擾附近居民的正常休息、夜間噪音的影響範圍非常大。網民建議取消皇崗口岸24小時通關，及在附近居民區較少的口岸，例如深圳灣口岸、文錦渡口岸，才可以考慮開通24小時通關。
有當地網民亦拍片反映皇崗口岸噪音問題，可見夜間時段的皇崗口岸通行車輛堵塞較為嚴重，能聽到該堵塞路段傳出刺耳鳴笛聲。
網民表示「福田口岸這邊也差不多」
該網民事後回應最新進度，指自己已將投訴轉交福田公安局交通警察局，相關部門已派人聯絡，表示會加強管理，強調一直有在查處開罰單，但問及如何加強管理、具體開罰單位置在哪裡、真正塞車路段未見有人在查處監督、開罰單數量等全部無法回應。有網民表示「真的很痛苦」、「由來已久的老問題」、「住福田口岸這邊也差不多，每天吵死了！」
調整貨檢分流壓力 加強對違規車輛管控
深圳市人民政府口岸辦公室周三（22日）回應，指網民所提及的「調整皇崗口岸通關時間事宜」屬國家事權，深圳市口岸辦前期已就其他口岸調整通關時間，分流皇崗口岸車流壓力與中央駐深查驗單位進行多輪研判，並就有關事項按程序向上級部門反饋，又表示已調整皇崗口岸貨檢，分流口岸壓力已得到上級部門批准，相信未來口岸通關車輛將有所減少，噪音擾民等情況將會得到有效緩解。針對網民提出的噪音問題，深圳市口岸辦則表示將會加強與福田區政府交管部門的溝通聯繫，加強對違規鳴笛車輛的管控。