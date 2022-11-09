盜播《愛的迫降》等韓劇大賺221萬 「韓劇TV」5負責人最高囚3年

內地最大韓劇網站「韓劇TV」出事了？江蘇高院指，5人因非法經營「韓劇TV」App，侵犯《愛的迫降》、《藍海傳說》、《Running Man》、《拜托了冰箱》等海量韓劇和韓國綜藝節目的版權，並從中收取廣告費，非法獲利221萬多元(人民幣，下同)，近日被江蘇無錫江陰市人民法院判侵犯著作權罪成，監禁1年3個月至3年不等，並罰款13萬元至119萬元不等，沒收全部違法所得。
正版「韓劇TV」強調：山寨版負責人被判囚
正當不少網民哀痛留言「這麼好的App沒有了，到底要幹甚麼呀」、「韓劇TV從來不收費，我的人人我的韓劇TV，好人一生平安」、「感謝韓劇TV這麼多年的陪伴。希望國內能有正規的管道能看到韓劇」等，送別「韓劇TV」時，不少網民也留言稱，「笑死，哭錯墳了」、「集美(姐妹)，這個是盜版的，正版的還在呢」、「原來是山寨的韓劇TV，連忙打開韓劇TV看了一眼。嚇我一跳」。
「韓劇TV」亦發聲明，強調涉案的「韓劇TV」為「江陰酷視」旗下的山寨版「韓劇TV」，並展示山寨「韓劇TV」的標誌，在上面打上「假」字。正版「韓劇TV」與山寨「韓劇TV」的標誌都是粉紅色，驟眼看可能會誤認。
山寨「韓劇TV」App下載量逾2.2億次
內地傳媒早前報道，無錫警方在工作中發現一款山寨「韓劇TV」App提供大量侵權韓劇在線觀看和下載，調查後證實該款App由江陰一家網絡科技公司開發，姓熊負責人在廣東深圳落腳，部分技術員在湖北武漢辦公。去年3月29日，江陰警方前往上述兩地展開拘捕行動，將熊男等5名疑犯拘捕。
警方證實，該App在華為、OPPO、小米、VIVO等手機應用市場都提供了下載服務，下載總數超過2.2億次，且疑犯通過招攬商戶在App和劇集中植入廣告，收取廣告費，非法獲利數百萬元。熊男等人去年11月被移送起訴。
盜播多套知名韓劇 靠植入廣告賺221元
江蘇高院今日透露，江陰法院近日已對案件作出一審宣判，且判決已經生效。案情提到，熊男認為「韓劇TV」品牌效益不錯，與持有人商討後，2020年5月初獲持有人轉讓予自己經營，隨後透過植入廣告非法獲利221萬多元。熊男等5人在App內投放非法複製的韓劇及韓綜，分別有795集及2,1217集，包括近年大熱的《愛的迫降》、《藍海傳說》、《The King：永遠的君主》、《德魯納酒店》、《Running Man》、《拜托了冰箱》、《蒙面歌王》等，當中部分作品的網絡播放權屬騰訊視頻、愛奇藝及優酷等平台，亦有部分作品未被內地相關經營者引入。