盜播《愛的迫降》等韓劇大賺221萬 「韓劇TV」5負責人最高囚3年

內地最大韓劇網站「韓劇TV」出事了？江蘇高院指，5人因非法經營「韓劇TV」App，侵犯《愛的迫降》、《藍海傳說》、《Running Man》、《拜托了冰箱》等海量韓劇和韓國綜藝節目的版權，並從中收取廣告費，非法獲利221萬多元(人民幣，下同)，近日被江蘇無錫江陰市人民法院判侵犯著作權罪成，監禁1年3個月至3年不等，並罰款13萬元至119萬元不等，沒收全部違法所得。

正版「韓劇TV」強調：山寨版負責人被判囚

正當不少網民哀痛留言「這麼好的App沒有了，到底要幹甚麼呀」、「韓劇TV從來不收費，我的人人我的韓劇TV，好人一生平安」、「感謝韓劇TV這麼多年的陪伴。希望國內能有正規的管道能看到韓劇」等，送別「韓劇TV」時，不少網民也留言稱，「笑死，哭錯墳了」、「集美(姐妹)，這個是盜版的，正版的還在呢」、「原來是山寨的韓劇TV，連忙打開韓劇TV看了一眼。嚇我一跳」。

「韓劇TV」亦發聲明，強調涉案的「韓劇TV」為「江陰酷視」旗下的山寨版「韓劇TV」，並展示山寨「韓劇TV」的標誌，在上面打上「假」字。正版「韓劇TV」與山寨「韓劇TV」的標誌都是粉紅色，驟眼看可能會誤認。