盤點深圳5大寵物公園 毛孩賣萌社交樂園（附寵物入境攻略 ）

深圳首個寵物公園 景田北六街寵物主題園 位於深圳市中心的福田區，2019年便在景田北六街街心公園內建成了一個寵物主題園，是深圳首個寵物公園。公園分為活動區及休閒區。活動區有專門為寵物而設的設施，大塊草地可以供寵物盡情奔跑玩耍。此處還有專屬的訓練設施及洗手池，以及寵物飼養的知識普及設施，實用又貼心。 至於休閒區，則是主人拖着愛寵散步地方，有不少花卉和植被，可供人寵欣賞。 名稱：景田北六街街心公園寵物主題園 地址：深圳市福田區景田北六街與花景道交叉口 交通：2號線香梅北站B3出口；9號線梅景站

光明區寵物公園 彩虹賽道最搶眼 以遊樂設施而言，位於光明區的寵物公園要算是相當富有色彩了。這裏有一條色彩豐富的跑道，跑道上設有障礙設置，如跳圈、小山丘等，四周有圍欄，貓與狗可以盡情奔跑。 寵物的「健身器材」也是數一數二，有跳高桿、高低台、鑽桶、獨木橋等，另外大草地也是主人和萌寵的歡樂好去處。 名稱：光明區寵物公園 地址：光明區玉塘街道長圳社區大雁山入口處

龍華區簡上社區公園 8600呎空間任跑 同樣充滿色彩的，有位於龍華區的簡上社區公園。這裏有800平方米（相等於8,600多呎）的空間，寬敞的大草坪是一大特色。 提供給萌寵的遊樂設施應有盡有，包括8字型的大型跑道、跳高桿等，四周更設有圍欄，放開寵物繩也不必擔心寵物走失，堪稱寵物天堂。 最具特色的，要算是動物衛生間。衛生間內設有拾便袋、拾便紙、大便投放處、洗手池、垃圾桶、寵物便池，輕輕鬆鬆帶寵物去廁所。 名稱：簡上社區公園萌寵樂園 地址：龍華區新區大道與簡上路交叉口西北100米

大鵬寵物公園 配套設施齊全 這個是大鵬新區首個寵物主題公園，集「遛狗」、散步、運動等功能於一身，既能讓寵物盡情奔跑，又給寵物提供足夠健身設備。 公園內豐富的娛樂設施有寵物跳躍台、鑽圈、繞桿、訓練蹺蹺板、爬坡、過橋等等，能提升寵物的敏捷度和體能。據社交平台的評論，美中不足的是，此處因為空間太大且沒有圍欄，很容易令狗貓走失。 名稱：大鵬新區寵物公園 地址：大鵬新區福新北路禾塘山水公園對面 （葵涌街道大寶幼兒園斜對面）