直播打賞亂象忍無可忍 網信辦處置違規直播間逾7.3萬個

內地當局出手大力整頓直播平台歪風。中央網信辦早前啟動「清朗．整治網絡直播打賞亂象」專項行動，督促網站平台緊盯低俗團播引誘打賞、虛假人設誘騙打賞、誘導未成年人打賞以及刺激用戶非理性打賞等問題，加大處置力度和完善打賞規則及管理制度。目前已累計處置違規直播間7.3萬餘個、帳號2.4萬餘個。抖音、鬥魚及騰訊等多個平台積極履行責任，加強規範直播打賞行為。

騰訊提升系統 對低俗擦邊行為識別能力

有關行動嚴打一批有大量粉絲的主播帳號，對各類打賞亂象行為形成震懾，令生態面貌明顯改善，誘騙打賞等不良行為得到有力遏制。其中抖音制定完善直播團播內容管理等規範；快手、鬥魚平台圍繞直播打扮、舞蹈動作、行為互動及內容表達等收緊管理尺度。騰訊則升級了系統對敏感部位及性感動作的識別等，提升對低俗「擦邊」行為的識別能力。

