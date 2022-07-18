相對靜止防疫今再續 澳門長者殘疾免強檢

澳門疫情趨緩，前日共錄23宗新冠病毒本地感染個案，原訂今日凌晨結束的「相對靜止」防疫措施，今日起再延至周六凌晨止。當地前日的第10輪全民強檢，至昨有3管混樣樣本呈陽性，衛生局傳染病防控處長梁亦好表示，期望本周可以清零，今日開始的第11輪強檢，不良於行、需人照顧的高齡長者及殘疾人士可豁免全民核酸檢測。

可是有澳門市民對延長「相對靜止」措施不滿，擔心措施會「永無止境」，更影響生計；有市民人指不能帶寵物外出便溺，變相要全澳寵物禁足，希望政府可以適度放寬。

澳大教授違規搞派對鹹豬手女生

另外，澳門大學學生報《橙報》昨日引述知情人士，該校人文學院一名男教授在「相對靜止」期間，前晚在校內教職員宿舍聚餐，席間不僅要女學生添酒，酒後更多度出言性騷擾，以及擁抱、撫摸，甚至胸襲女生。澳門大學表明，對所有違法事件零容忍。澳門警方昨指已接報，會分析及處理。

此外，網上前日流傳有治安警警員在警局吸煙區聚集的片段，治安警察局行動及通訊處處長馬超雄昨稱，該處是新口岸警司處內部設施，屬劃定吸煙區域，未發現有違紀或違法行為。至於公共地方防疫執法，馬強調警方執法標準一致，過程亦嚴謹。

至於內地前日增580宗本地感染，廣西佔最多達264宗，大多數在接壤廣東湛江的北海市。台灣錄24,196新增病例。