相隔不足1個月寧夏燒烤店再爆炸釀1死1傷　衝力震跌電單車

大陸寧夏銀川一間燒烤店6月21日才發生燃氣爆炸事故造成31人死亡，7人受傷，沒想到7月17日上午江蘇鹽城又有一間燒烤店驚傳爆炸，意外造成1死1傷，目前傷者已及時送醫救治。而店家也已被警方拘留，詳細爆炸原因仍待調查。

碎片飛到對面街

陸媒《新華社》報道，江蘇鹽城建湖縣一店燒烤店17日上午6時許發生一起煤氣罐爆炸事故，監視器畫面中可以看到，爆炸瞬間傳出一聲巨響，冒出一團大火球，炸飛的碎片還飛到對面街，看得出來爆炸當下，威力相當大。一名騎著摩托車經過的民眾也受到爆炸威力衝擊，連人帶車倒在地上。內地媒體《頭條新聞》報道，爆炸現場方圓500公尺內一片狼藉。附近店家表示，清晨5時50分許，正在睡覺的她和家人突然聽到一聲巨響，孩子被嚇醒。其店舖二樓的玻璃被震碎，出事的燒烤店上下兩層受損嚴重，附近店家的玻璃被震碎。一名男子受傷躺在燒烤店門口附近。她表示，出事的燒烤店是使用罐裝燃氣，店內員工凌晨下班後離店，事發時店內沒有人。

建湖縣住房和城鄉建設局發布通報稱，17日清晨6時2分，該縣塘河街道湖陽路瘋狂烤翅烤吧發生煤氣罐爆炸事故，造成1死1傷，傷者已送院救治。涉事店主吳某已被公安機關控制，事故善後、原因調查等相關工作正在進行。

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